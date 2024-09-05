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Грузооборот Каспийского бассейна в июле 2024 в деталях
05.09.2024

Грузооборот Каспийского бассейна в июле 2024 снизилась перевалка пищевого налива

    • В июле 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 19,9% относительно показателя июля 2023 года.

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    Грузооборот Каспийского бассейна в июле 2024 снизилась перевалка пищевого налива

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт сократился на 49,4%. Импорт вырос на 60,1%. В транзите было перевалено практически столько же, сколько за аналогичный месяц 2023 года (+0,1%). Каботаж увеличился на 66%.

    В июле 2024 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 0,85%.

    В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна 27,7% приходилось на нефть. Второй по объемам груз – зерно, его доля составляла 24,5%, или 148,5 тыс. тонн. Доля тарно-штучных грузов в июле 2024 года соответствовала 14%.

    Самая высокая динамика была в сегменте прочих насыпных грузов, перевалка которых выросла в 6,7 раза. Прочих навалочных грузов было обработано в 3,9 раза больше, чем в июле 2023 года. Оборот тарно-штучных грузов вырос на 54,9%.

    Наиболее значительно, на 51,7% сократилась перевалка зерна. Грузооборот пищевого налива уменьшился на 50,6%, грузов в контейнерах – на 48,6%.

    В июле 2024 года доля порта Астрахань в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 48,5%, Махачкала обработала 42,8%, на Оля приходилось 8,7%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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