Контейнерооборот Каспийского бассейна в июле 2024 вырос в 2 раза

В июле 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна увеличился относительно показателя июля прошлого года в 2 раза.
Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос в 2,3 раза, импорт – в 2,4 раза. Каботажа в июле 2024 года не было.
Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июле 2024 года соответствовала 0,1%.
Груженых контейнеров было обработано на 38,1% меньше, чем в июле 2023 года. Груженых рефконтейнеров не было.
72% груженых контейнеров прошло в импорте, 28% – в экспорте.
Перевалка порожних контейнеров выросла в 5,3 раза.
В отчетном месяце доля порта Астрахань в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 92,9%, Оля перевалил 7,2%.
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