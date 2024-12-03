Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Морской экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в ЕС, 9 месяцев 2024
03.12.2024

Морской экспорт черных металлов из РФ в ЕС, январь-сентябрь 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.09.2024
    Контейнерные порты Турции, 8 месяцев 2024
    Контейнерооборот через порты Турции по итогам 8 месяцев 2024 года вырос на 8,4% и […]
    Только для подписчиков
    2024КонтейнерооборотПортыТурция
    0
    08.04.2024
    54 отмененных рейса, с 15 по 19 неделю 2024
    По информации аналитического агентства Drewry, с 15 недели по 19 неделю 2024 года объявлено […]
    2024Отмена рейсов
    0
    09.04.2024
    Все порты Финляндии, 2 месяца 2024 года
    По итогам первых двух месяцев 2024 года суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии составил 227,6 […]
    2024КонтейнерооборотФинляндия
    0
    06.03.2024
    Экспорт необработанного никеля из РФ в ЕС, 2023
    По данным Евростата, российский экспорт необработанного никеля в страны Евросоюза по итогам 2023 года […]
    Только для подписчиков
    2023ЕвросоюзЕвростатНикель
    0
    21.11.2024
    Грузооборот Каспийского бассейна в сентябре 2024 в деталях
    В сентябре 2024 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 15,2%.
    Только для подписчиков
    2024ГрузооборотКаспийский бассейнПорты
    0
    22.10.2024
    Операционные показатели «ДелоПортс», 3 квартал и 9 месяцев 2024
    Терминал НУТЭП в третьем квартале увеличил контейнерооборот на 3,6%.
    2024ГК "Дело"ГрузооборотДело Портс
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    03.12.2024 Сервис FREIGHTMarket обновлен
    03.12.2024 COSCO SHIPPING запускает рыбный экспресс
    03.12.2024 Контейнерооборот Балтийского бассейна в октябре 2024: плюс 15,9%
    03.12.2024 Контейнерооборот Балтийского бассейна в октябре 2024 в деталях
    02.12.2024 Maersk построит 20 контейнеровозов
    02.12.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 49, 2024
    Госрегулирование Показать всё
    03.12.2024 Ставки таможенных сборов проиндексируют
    02.12.2024 Назначен и.о. начальника Главного управления информационных технологий ФТС
    02.12.2024 Временное ограничение на экспорт бензина продлено
    28.11.2024 Повышена квота на экспорт лома и отходов черных металлов
    27.11.2024 Грузия внедряет «единое морское окно»
    26.11.2024 Весь импортный алкоголь будет маркироваться в России
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •