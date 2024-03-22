Финансовые показатели OOIL в 2023 году

OOIL, материнская компания OOCL, опубликовала операционные и финансовые показатели за 2023 год.

Выручка по группе сократилась на 57,9% до 8,3 млрд долларов, EBITDA – на 79,4% до 2,3 млрд долларов, операционная прибыль – на 86% до 1,4 млрд долларов.

Операционный денежный поток составил 617 млн долларов.

Прибыль, относимая на держателей акций, уменьшилась на 86,3% до 1,4 млрд долларов. Прибыль на обыкновенную акцию в 2023 году составила 2,07 доллара против 15,09 долларов на обыкновенную акцию в 2022 году.

Чистая прибыль составила 1,4 млрд долларов, на 86,3% ниже, чем годом ранее.

Совет директоров сообщил, что дивиденды за 2023 год составят примерно 50% прибыли, относимой на акционеров, или 687 млн долларов.

Объем перевозок в 2023 году увеличился на 2,9% и составил 7,3 млн TEU при увеличении провозной способности на 8% до 9 млн TEU. Вместимость задействованного флота составляла 965 тыс. TEU (+29,2%).

Операционная прибыль (EBIT) в сегменте контейнерных перевозок и логистики составила 1,4 млрд долларов.

Перспективы рынка морского судоходства остаются неясными, отмечают в OOIL. Глобальная экономика демонстрирует признаки восстановления, процентные ставки, судя по всему, достигли пика, но продолжают колебаться на высоком уровне, альянс 2M свое существование прекратит, но создается Gemini Corporation, а Ocean Alliance объявил о расширении. Между тем, сложности для всей цепочки поставок создают геополитическое напряжение, а также новые экологические нормы, в том числе налог на выбросы углекислого газа в ЕС.

Ситуация в Красном море остается в 2024 году одним из основных факторов, влияющих на рынок контейнерных перевозок. Поскольку напряженность в Красном море не снижается, судоходные компании в ближайшие месяцы будут продолжать работать в обход мыса Доброй Надежды. В комбинации с традиционным высоким сезоном в преддверии китайского Нового года, это привело к еще большему росту ставок.

Нынешняя напряженность в цепочках поставок обусловлена изменением маршрутов судов, что в корне отличается от ситуации в пандемию 2020-2022 годах, когда сбои в цепочках поставок были вызваны возросшим спросом и несвоевременными поставками.

Прогнозировать, каков будет дальнейший тренд, сложно. Однако очевидно, что контейнерный рынок крайне чувствителен к любым масштабным сбоям, и окончательные последствия станут очевидными только тогда, когда восстановится исходный – или установится новый баланс, подчеркнули в компании.

Фото: OOCL