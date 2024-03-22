Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Финансовые и операционные показатели OOIL в 2022 году
22.03.2024

Финансовые показатели OOIL в 2023 году

    • OOIL, материнская компания OOCL, опубликовала операционные и финансовые показатели за 2023 год.

    Выручка по группе сократилась на 57,9% до 8,3 млрд долларов, EBITDA – на 79,4% до 2,3 млрд долларов, операционная прибыль – на 86% до 1,4 млрд долларов.

    Операционный денежный поток составил 617 млн долларов.

    Прибыль, относимая на держателей акций, уменьшилась на 86,3% до 1,4 млрд долларов. Прибыль на обыкновенную акцию в 2023 году составила 2,07 доллара против 15,09 долларов на обыкновенную акцию в 2022 году.

    Чистая прибыль составила 1,4 млрд долларов, на 86,3% ниже, чем годом ранее.

    Совет директоров сообщил, что дивиденды за 2023 год составят примерно 50% прибыли, относимой на акционеров, или 687 млн долларов.

    Объем перевозок в 2023 году увеличился на 2,9% и составил 7,3 млн TEU при увеличении провозной способности на 8% до 9 млн TEU. Вместимость задействованного флота составляла 965 тыс. TEU (+29,2%).

    Операционная прибыль (EBIT) в сегменте контейнерных перевозок и логистики составила 1,4 млрд долларов.

    Перспективы рынка морского судоходства остаются неясными, отмечают в OOIL. Глобальная экономика демонстрирует признаки восстановления, процентные ставки, судя по всему, достигли пика, но продолжают колебаться на высоком уровне, альянс 2M свое существование прекратит, но создается Gemini Corporation, а Ocean Alliance объявил о расширении. Между тем, сложности для всей цепочки поставок создают геополитическое напряжение, а также новые экологические нормы, в том числе налог на выбросы углекислого газа в ЕС.

    Ситуация в Красном море остается в 2024 году одним из основных факторов, влияющих на рынок контейнерных перевозок. Поскольку напряженность в Красном море не снижается, судоходные компании в ближайшие месяцы будут продолжать работать в обход мыса Доброй Надежды. В комбинации с традиционным высоким сезоном в преддверии китайского Нового года, это привело к еще большему росту ставок.

    Нынешняя напряженность в цепочках поставок обусловлена изменением маршрутов судов, что в корне отличается от ситуации в пандемию 2020-2022 годах, когда сбои в цепочках поставок были вызваны возросшим спросом и несвоевременными поставками.

    Прогнозировать, каков будет дальнейший тренд, сложно. Однако очевидно, что контейнерный рынок крайне чувствителен к любым масштабным сбоям, и окончательные последствия станут очевидными только тогда, когда восстановится исходный – или установится новый баланс, подчеркнули в компании.

    Фото: OOCL


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.02.2024
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в декабре 2023 снизился на 64,7%
    В декабре 2023 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя декабря прошлого года […]
    2023Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    06.02.2024
    Линии выдержали расписание, итоги 2023 года
    По итогам 2023 года индекс соответствия линейному расписанию по сравнению с показателем 2022 года вырос […]
    2023контейнерные линиирасписание
    0
    06.02.2024
    Импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в РФ, январь-ноябрь 2023
    По данным Евростата, импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в Россию в январе-ноябре 2023 года […]
    Только для подписчиков
    2023ЕвросоюзЕвростатИмпорт
    0
    19.01.2024
    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 11 месяцев 2023 года
    Россия снизила экспорт в страны Евросоюза на 75,6%
    2023Внешняя торговляЕвросоюзРоссия
    0
    01.02.2024
    Внешняя торговля РФ в январе-ноябре 2023 года
    Центральный банк РФ опубликовал данные по внешней торговле РФ по методологии платежного баланса за […]
    Только для подписчиков
    2023Внешняя торговляИмпортЭкспорт
    0
    30.01.2024
    Контейнерооборот Индии, 9 месяцев 2023 года
    Государственные порты Индии по итогам трех кварталов финансового года (с апреля по декабрь 2023 […]
    Только для подписчиков
    2023ИндияКонтейнерооборот
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    22.03.2024 РЖД в международном сообщении перевезли более 550 млн тонн
    22.03.2024 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2024 в деталях
    22.03.2024 Безработные контейнеровозы на 11 марта 2024 года
    22.03.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 12 неделя 2024
    21.03.2024 FESCO добавила фидерные порты в рамках сервиса Индия – Новороссийск
    21.03.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале вырос на 37,8%
    Госрегулирование Показать всё
    20.03.2024 Об учреждении акционерного общества «Север-Юг»
    20.03.2024 В.Путин подписал указ, расширяющий исключения из запрета на сделки с активами в сфере финансов и ТЭК
    18.03.2024 Товары, ввозимые на территорию портовых ОЭЗ, подлежат таможенному декларированию
    18.03.2024 Правительство профинансирует завершение опытно-конструкторских работ, связанных с развитием судоходства
    14.03.2024 Правительство вносит изменения в схему территориального планирования
    12.03.2024 В международных расчетах можно использовать цифровые финансовые активы
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •