Чего хочет молодежь и чего хочет от молодежи работодатель

4 апреля состоялось расширенное заседание Комитета по транспорту и логистике Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты на тему «Кадровый потенциал транспортно-логистической отрасли: проблемы и возможности». Своей позицией по данному вопросу с SeaNews поделился один из докладчиков заседания, управляющий партнер компании «ДЭЛМАР Логистика», доцент Государственного Университета Морского и Речного флота им. адм. С.О.Макарова Константин Шаров.

Лично для меня темы, которые руководство комитета по транспорту и логистике подняло на расширенном заседании, очень важны.

Во-первых, мой сын в этом году заканчивает 11-ый класс, и, мне кажется, я немного понимаю, чего хочет молодежь.

Во-вторых, я сам имею профильное транспортное образование – мне повезло закончить в прошлом веке специалитет до перехода на Болонскую систему, и сейчас я отдаю дань своей альма-матер, читая профильные дисциплины в Государственном Университете Морского и Речного флота им. адм. С.О.Макарова.

В-третьих, я являюсь совладельцем транспортно-логистической компании, специализирующейся на интермодальных перевозках в области ВЭД.

Итак, что хочет молодежь? Выпускники школ и потенциальные абитуриенты… За редким исключением мало чего хотят, к сожалению. Общаясь с молодежью школьного возраста, я четко понимаю, что необходимо:

– создавать серьезный инструментарий по популяризации логистической сферы, включая издание литературы, написанной простым и доступным языком, желательно с примерами и рассказами из практики людей, работающих в транспорте.

– организовывать выезды в школы совместно с профильными ВУЗами и компаниями из транспортного бизнеса, а также приглашать школьников и их родителей на свои площадки.

– делать ВУЗы привлекательными для молодежи, в том числе через студенческие сообщества, спортивные клубы и тд. Я участвовал в днях открытых дверей в своей альма-матер. Конечно, туда идут в большинстве своем целенаправленно, но, могло бы прийти гораздо больше при условии соответствующей предварительной подготовки.

– oчень важно понимать и доносить до абитуриентов, что выпускники транспортных ВУЗов или специализированных факультетов общеобразовательных ВУЗов имеют возможность реализации и, не побоюсь этого слова, «монетизации» знаний в широчайшем спектре коммерческих компаний. Это могут быть:

логистические отделы в компаниях-производителях продукции, а также трейдерах

экспедиторские

агентские

страховые

стивидорные компании (те же порты)

так называемые «сухие терминалы»

фрахтовые брокеры

таможенные брокеры

шипчандлеры

cудовладельческие

бункеровочные

а также железнодорожные и автотранспортные предприятия.

Помимо коммерческих компаний есть большой потенциал для трудоустройства в государственных, включая Росатом, Министерство транспорта, Федеральное агентство морского и речного транспорта, Федеральная Таможенная служба и других.

Высшее образование в транспортной сфере. Сам работая в ВУЗе, я понимаю, что такое ценностные показатели образования. Как мы все знаем, ценность товара/услуги может быть определена только конечным потребителем, в данном случае работодателем выпускников – транспортно-логистическими компаниями. Ценность создается производителем, те ВУЗами.

Я регулярно имею возможность общаться с выпускниками различных ВУЗов страны, специализирующихся на логистике или имеющих профильные кафедры. Могу авторитетно сказать, что в большинстве случаев исходя из теоретических знаний выпускники, по меткому выражению Герцена, далеки от народа как декабристы.

Единственная практическая ценность этих выпускников заключается в наличии диплома, и работодателю необходимо выделять средства и ресурсы компании для дополнительно обучения нового сотрудника и адаптации его к выполнению конкретных задач.

Основным решением мне видится серьезная синергия образовательных учреждений и бизнеса с целью обсуждения и утверждения в учебных процессах конкретных задач, с которыми реально придется сталкиваться при работе в логистических компаниях.

По личному примеру очень хорошо помню, как мы, будучи курсантами, внимательно и с интересом слушали преподавателей из бизнеса. Они простым и доступным языком давали нам спецпредметы и информацию, а также разбирали конкретные примеры из практики, которые реально помогали нам в дальнейшей работе.

Я сейчас делаю то же самое на занятиях со своими студентами. Безусловно, схема не нова, но, как я вижу, используется она не всеми образовательными учреждениями, или используется не в полной мере. Простые индикаторы (а это мои любимые вопросы как на экзамене, так и на собеседовании): элементарный документооборот, включая три функции коносамента, а также знание Incoterms вводят многих дипломированных логистов в ступор. Любой работодатель без этих знаний будет считать таких логистов профессионально непригодными.

Поговорив о молодежи и коснувшись вопросов профессионального образования, я хотел бы поделиться опытом обучения сотрудников на производстве. Вот уже 15 лет в нашей компании мы успешно практикуем следующую схему по воспитанию и обучению молодежи. Для этого мы набираем сотрудников с высшим непрофильным образованием, но с такими качествами как дисциплина/самодисциплина, инициативность, вежливость, воспитанность, чувство локтя, а главное «блеск в глазах», желание работать и развиваться.

Особенно хотелось бы отметить такое качество как дисциплина. Ведь она распространяется на персонал, мысли и действия. Если люди дисциплинированны, то нет необходимости в субординации. Когда дисциплинирована мысль, не нужна бюрократия. Дисциплина в сочетании с этикой предпринимательства создает условия для высокой̆ производительности.

Считаю набор таких качеств важнейшим ключом к успеху для каждого перспективного специалиста. Иными словами, передать профессиональные знания и объяснить, «чем CIF от FOB отличается», мы сможем, а привить вышеупомянутые качества мы определенно не в силах. Даже не знаем, как это делать в таком возрасте.

В итоге после обучения на производстве мы имеем коллектив достойных профессионалов, обладающих нашими знаниями, опытом вплоть до умения разговаривать по телефону, писать письма и проводить переговоры так, как мы делаем это сами. Безусловно, это тяжелый и кропотливый труд, но эффективность этой схемы доказана успешной деятельностью нашей компании и положительными отзывами наших клиентов. Также, это дает нам возможность не зависеть от конъюнктуры рынка труда в транспортной сфере и иметь максимальную гибкость в части требований к вакансиям.

Следующий момент. Говоря о международной логистике, невозможно не уделить внимание темe иностранных языков. Знание английского в нашем бизнесе – это императив.

Я хотел бы выделить конкретные моменты, на которые необходимо обратить внимание при учебном процессе:

Терминология

Уровень знаний английского языка, необходимый для практической работы, откровенно оставляет желать лучшего. В первую очередь это касается базовой терминологии – краеугольного камня в нашем бизнесе. Выпускники профильных ВУЗов не знают общепринятую (и давно используемую) специализированную терминологию, включая названия базовых документов, их функционал.

Лично для себя я понял, что все термины, включая транспортные документы и их функционал, которые я даю на занятиях, необходимо дублировать на английском. В этой связи кафедрам, где изучаются такие специализированные предметы, необходимо тесно взаимодействовать с кафедрой английского языка и, что называется, двойным ударом вбивать в молодые головы терминологию и названия документов, принятые в международных перевозках.

Деловой английский

Это понятие включает в себя как письменный (написание деловых писем), так и устный (так называемый переговорный) английский. Из моего опыта, здесь нужна серьезная подготовка на базе стандартных шаблонов, выражений и фраз, принятых в деловом британском английском.

Еще один важный момент, на которой я хотел бы обратить внимание: с учетом геополитических реалий, которые определяют все основные сферы, включая экономику, торговлю и, как следствие, логистику – знание одного английского языка уже не является неоспоримым преимуществом. Если вы изучите вакансии в российских транспортных компаниях, занимающихся международными перевозками, то увидите, что к большинству соискателей помимо (подчеркиваю!) императивного знания английского выдвигаются требования (или настоятельные пожелания) по знанию китайского и турецкого языков. Не могу сказать, что третий язык из вышеперечисленных – это a must, но определенно more, then welcomed.

В качестве заключения хотел бы сказать следующее. Безусловно, с учетом вызовов и задач, стоящих перед нашей страной исходя из текущей обстановки, тема логистики и кадров в логистике, особенно международной является одной из приоритетных. До СВО с учетом огромного количества транспортных возможностей, а также наличия в РФ глобальных иностранных перевозчиков, в первую очередь контейнерных линий, наши клиенты (я имею в виду грузовладельцев – заводы-экспортеры и импортеры) абсолютно справедливо жили в парадигме, что логистика существует исключительно для обслуживания торговли. За последние два года все сферы кардинально трансформировались и, как ни парадоксально это звучит, сейчас зачастую именно наличие конкретных логистических схем определяет торговые возможности нашей клиентуры. Иными словами, многие клиенты сегодня спрашивают: «Господа, скажите, как и куда вы можете отвезти наши товары (или откуда и как привезти сможете)? В том числе исходя из этого мы будем планировать производство и торговлю».

Убежден, что все это требует серьезной переоценки, в том числе кадровой. Стране не нужны логисты, выполняющие, так скажем, монотонные функции, как раньше. Стране нужны кадры, способные широко и нестандартно, креативно мыслить и решать стратегические задачи!

