В 2021 году Китай и Индия показали самый высокий спрос на газ. За последние 10 лет, 2011-2021 годы, спрос в Китае обеспечил 32% роста мирового спроса на природный газ. За последние пять лет, с 2016 года, среднегодовой прирост потребления газа в Китае — 32 млрд кубометров. На конец 2021 года газ в топливно-энергетическом балансе Китая — 8,5%. А к 2030 году Китай поставил цель — 15%. Такие данные привел председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер на панельной сессии «Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра» в рамках ПМЭФ-2022.

По данным А.Миллера, мировое потребление газа за пять месяцев 2022 года по сравнению с пятью месяцами 2021 года уменьшилось на 25 млрд кубометров газа. «Вопрос: на сколько уменьшилось потребление газа в 27 странах Европейского союза за аналогичный период? Ответ: на 24 млрд кубометров. С другой стороны, за пять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года «Газпром» увеличил поставки трубопроводного газа в Китай на 67,5%».

«И давайте поговорим о среднесрочной перспективе. Среднесрочная перспектива, будем считать, один инвестиционный цикл — это пять лет. В газовой отрасли такая цифра абсолютно рабочая, срок абсолютно рабочий, — продолжил А.Миллер. — Пессимистический прогноз роста мирового потребления газа — пессимистический — плюс 320 млрд кубометров. Средний прогноз — плюс 370 млрд кубометров газа. Обращаю ваше внимание, что с учетом падающей добычи на действующих месторождениях добычных мощностей должно быть создано гораздо больше. Поэтому в ближайшие пять лет газовой отрасли предстоит большая, серьезная, масштабная работа».

«Россия — это энергетическая стабильность. А также Россия — поставщик энергетической стабильности для друзей России», — сказал в заключение он.

Фото: ТАСС / Красильников Станислав