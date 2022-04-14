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Контейнерный поезд из Внутренней Монголии в Москву
14.04.2022

Контейнерный поезд из Внутренней Монголии в Москву

    • 6 апреля из северокитайского города Чифэн, расположенного в автономном районе Внутренняя Монголия, отправился контейнерный поезд Китай – Европа. Состав доставит в Москву более 1300 тонн груза.

    Это первый контейнерный поезд в сообщении Китай – Европа, который отправился из Чифэна в этом году. Поезд «Чифэн», названный в честь города, пройдет через КПП Маньчжурия (Маньчжоули) и проследует прямо в Москву. Общая протяженность маршрута составляет 8129 километров, время в пути – от 10 до 15 дней.

    Видео: CCTV Video News Agency


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