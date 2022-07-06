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Первый автоматический железнодорожно-морской терминал в Китае
06.07.2022

Первый автоматический железнодорожно-морской терминал в Китае


    • 28 июня в китайском порту Циньчжоу официально открылся первый автоматический морской железнодорожный интермодальный контейнерный терминал, сообщает CGTN.

    Как утверждает China Daily, это первый терминал в мире, имеющий U-образную форму. Благодаря большему количеству точек погрузки и разгрузки он может вместить большее количество козловых кранов, что обеспечивает бОльшую производительность.

    На причале задействованы низкоскоростные краны, что позволяет снизить расходы на оборудование, инвестиции в строительство, энергопотребление и износ более чем на 30%.

    Проект разделен на два этапа. Первая фаза проекта – это автоматические контейнерные причалы №7 и №8 в южной операционной зоне Даланпин (Dalanping South Operation Area) терминала Циньчжоу. Оба причала рассчитаны на обработку 1,02 млн TEU в год. Общая длина береговой линии составляет 518,5 м.

    Вторая очередь, включающая два контейнерных причала с пропускной способностью 1,6 млн TEU в год, находится в стадии строительства, которое планируется завершить в 2023 году.

    Терминал является частью проекта «Один пояс один путь» и одной из составляющих нового международного сухопутно-морского торгового коридора, который соединяет по железной дороге не имеющий выхода к морю Чунцин с Циньчжоу, откуда грузы могут отправляться по всему миру.

    Видео: CGTN


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