Новый президент в Международной палате судоходства

Президентом и председателем правления Международной палаты судоходства (ICS) назначен Эмануэле Гримальди, президент и управляющий директор Grimaldi Euromed. На этом посту он сменил Эсбена Поулссона, который занимал эту должность с 2016 года.

Как отмечается в сообщении ICS, Э. Гримальди будет заниматься задачами декарбонизации, цифровизации и вопросами жизнедеятельности экипажей судов, в том числе их смены.

«Мир меняется, и судоходство должно меняться вместе с ним. Фундаментальная трансформация наших сырьевых запасов, технологий и профессионализма моряков определят направление, в котором судоходство пойдет в этом десятилетии. Я рад сообщить, что мы встречаем вызов лицом к лицу. Хотя мы не застрахованы от проблем, с которыми сталкивается мировая экономика, я уверен, что судоходство останется силой добра на международной арене, способствуя доставке жизненно важных товаров тем, кто в них больше всего нуждается», – прокомментировал Э. Гримальди.

Фото: ICS