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Новый президент в Международной палате судоходства
24.06.2022

Новый президент в Международной палате судоходства

    • Президентом и председателем правления Международной палаты судоходства (ICS) назначен Эмануэле Гримальди, президент и управляющий директор Grimaldi Euromed. На этом посту он сменил Эсбена Поулссона, который занимал эту должность с 2016 года.

    Как отмечается в сообщении ICS, Э. Гримальди будет заниматься задачами декарбонизации, цифровизации и вопросами жизнедеятельности экипажей судов, в том числе их смены.

    «Мир меняется, и судоходство должно меняться вместе с ним. Фундаментальная трансформация наших сырьевых запасов, технологий и профессионализма моряков определят направление, в котором судоходство пойдет в этом десятилетии. Я рад сообщить, что мы встречаем вызов лицом к лицу. Хотя мы не застрахованы от проблем, с которыми сталкивается мировая экономика, я уверен, что судоходство останется силой добра на международной арене, способствуя доставке жизненно важных товаров тем, кто в них больше всего нуждается», – прокомментировал Э. Гримальди.

    Фото: ICS


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