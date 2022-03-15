Из Hyundai Glovis в HMM

Бывший CEO Hyundai Glovis Кён-бэ Ким выдвинут кандидатом на пост CEO HMM.

«Специальная комиссия окончательно выбрала Кён-бэ Кима на должность CEO HMM среди нескольких кандидатов, учитывая компетенции, лидерские качества, потенциал и глобальный опыт, – говорится в заявлении HMM. – В качестве CEO г-н Ким в течение девяти лет обеспечивал устойчивый рост Hyundai Glovis. Мы рассчитываем, что он как профессионал с большим опытом и возможностями сыграет значительную роль и заложит основание для устойчивого роста HMM и расширения ее присутствия на мировом рынке».

Кандидатура Кён-бэ Кима будет представлена и утверждена на очередном собрании акционеров, которое пройдет 29 марта.