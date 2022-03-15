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Из Hyundai Glovis в HMM
15.03.2022

Из Hyundai Glovis в HMM


    • Бывший CEO Hyundai Glovis Кён-бэ Ким выдвинут кандидатом на пост CEO HMM.

    «Специальная комиссия окончательно выбрала Кён-бэ Кима на должность CEO HMM среди нескольких кандидатов, учитывая компетенции, лидерские качества, потенциал и глобальный опыт, – говорится в заявлении HMM. – В качестве CEO г-н Ким в течение девяти лет обеспечивал устойчивый рост Hyundai Glovis. Мы рассчитываем, что он как профессионал с большим опытом и возможностями сыграет значительную роль и заложит основание для устойчивого роста HMM и расширения ее присутствия на мировом рынке».

    Кандидатура Кён-бэ Кима будет представлена и утверждена на очередном собрании акционеров, которое пройдет 29 марта.


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