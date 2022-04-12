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Новый председатель правления в Ассоциации европейского бизнеса
12.04.2022

Новый председатель правления в Ассоциации европейского бизнеса


    • 7 апреля 2022 года правление Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) избрало своим председателем доктора Александра Либерова, президента Siemens в России, генерального директора «Сименс Мобильность» в России, сообщили SeaNews в АЕБ.

    А.Либеров пришел в Siemens в 1996 году, где работал в сферах логистики, производства, сбыта, проектов слияний и поглощений, а также корпоративных финансов, он отвечал за бизнес в различных регионах – Сингапуре и Юго-Восточной Азии, Китае, Австралии, США и Германии; руководил бизнес-направлениями по энергетике, здравоохранению, железнодорожному транспорту и инфраструктуре городов.

    В 2015 году А.Либеров вернулся в Россию и занял должность главного коммерческого директора Siemens в России. В 2018 году он был назначен президентом Siemens в России, странах Центральной Азии и Белоруссии, а в январе 2022 года также занял должность генерального директора «Сименс Мобильность» в России.

    А.Либеров входил в состав правления Ассоциации с 2016 года.

    Фото: АЕБ

     


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