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Maersk собирается в полет
08.04.2022

Maersk собирается в полет


    • A.P. Moller – Maersk объявил о создании грузового авиаперевозчика Maersk Air Cargo, сообщили SeaNews в группе. Новой компании переданы активы существующего авиаперевозчика в составе группы, Star Air.

    Базовым аэропортом компании станет самый большой аэропорт Дании Биллунд, откуда Maersk Air Cargo будет выполнять рейсы ежедневно.

    Из континентальной Европы Maersk Air Cargo будет выполнять рейсы пятью воздушными судами – двумя новыми B777F и тремя B767-300, взятыми в лизинг.

    На перевозки между Китаем и США планируется поставить три новых самолета B767-300. На первом этапе оперировать ими будет привлеченный перевозчик.

    Ожидается, что компания получит новые самолет в период со второй половины 2022 до 2024 года.

    Maersk намерен довести долю авиаперевозок, выполняемых собственным и арендованным авиапарком, до трети всего объема. Остальные грузы будут возить привлеченные коммерческие авиалинии и чартерные операторы.

    Ожидается, что в полном объеме Maersk Air Cargo заработает во второй половине этого года.

    Напомним, осенью прошлого года Maersk объявил о намерении приобрести Senator International, глобального экспедитора, специализирующегося на авиаперевозках. В конце марта этого года Еврокомиссия согласовала сделку.

    Фото: Maersk


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