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Два грузовых «Боинга» для CMA CGM
08.06.2022

Два грузовых «Боинга» для CMA CGM

    • CMA CGM принял в эксплуатацию два грузовых самолета Boeing 777. Они были заказаны в феврале 2021 года в связи с созданием подразделения грузовых авиаперевозок – CMA CGM AIR CARGO.

    Кроме того, CMA CGM AIR CARGO объявил о заказе еще двух самолетов Boeing 777. Их поставка ожидается в 2024 году.

    «Приобретенные Boeing 777 Freighter придадут CMA CGM AIR CARGO гибкость для развертывания самолетов в рамках своей сети авиаперевозок в Европе, Северной Америке и Азии» — цитирует gCaptain заявление CMA CGM.

    С учетом двух новых «Боинов» парк самолетов CMA CGM AIR CARGO состоит из шести самолетов, а к 2026 году компания планирует построить еще 12 самолетов Boeing и Airbus.

     


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