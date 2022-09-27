MSC создает подразделение авиаперевозок

MSC создает новое авиаподразделение MSC Air Cargo. Оно начнет работу с начала 2023 года.

Как сообщает пресс-служба MSC, для этих целей компания подписала долгосрочное соглашение с американской грузовой авиакомпанией Atlas Air на четыре самолета Boeing 777-200F. Судами под брендом MSC будет управлять Atlas Air. Первый Boeing будет поставлен в четвертом квартале этого года.

Как отмечают в MSC, MSC Air Cargo создано «в ответ на спрос клиентов и в качестве дополнительной услуги к своим решениям по контейнерным перевозкам». Его возглавит Дженни Дэйвел, ранее она работала в Delta Cargo, Emirates SkyCargo и DHL.

Напомним, в феврале 2021 года CMA CGM Group создал подразделение авиаперевозок — CMA CGM Air Cargo.