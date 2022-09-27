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MSC создает подразделение авиаперевозок
27.09.2022

MSC создает подразделение авиаперевозок


    • MSC создает новое авиаподразделение MSC Air Cargo. Оно начнет работу с начала 2023 года.

    Как сообщает пресс-служба MSC, для этих целей компания подписала долгосрочное соглашение с американской грузовой авиакомпанией Atlas Air на  четыре самолета Boeing 777-200F. Судами под брендом MSC будет управлять Atlas Air. Первый Boeing будет поставлен в четвертом квартале этого года.

    Как отмечают в MSC, MSC Air Cargo создано «в ответ на спрос клиентов и в качестве дополнительной услуги к своим решениям по контейнерным перевозкам». Его возглавит Дженни Дэйвел, ранее она работала в Delta Cargo, Emirates SkyCargo и DHL.

    Напомним, в феврале 2021 года CMA CGM Group создал подразделение авиаперевозок — CMA CGM Air Cargo.


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