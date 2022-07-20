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Во сколько обойдутся грузоотправителям в ЕС квоты на выбросы с судов
20.07.2022

Во сколько обойдутся грузоотправителям в ЕС квоты на выбросы с судов


    • 173 доллара за каждый контейнер придется доплачивать грузоотправителям на маршруте Азия – Европа после того, как вступит в силу Система торговли квотами на выбросы парниковых газов в странах Евросоюза (Emissions Trading System, ETS), сообщает Spalsh со ссылкой на предварительные оценки Maersk. Для рефконтейнера дополнительная плата на этом же маршруте составит 255 долларов.

    Напомним, в июне этого года Европарламент проголосовал за распространение на судоходство Системы торговли квотами на выбросы парниковых газов в странах ЕС. Теперь с 1 января 2024 года судоходные компании должны будут покупать квоты на все  выбросы парниковых газов для судов валовой вместимостью свыше 5 тыс. тонн, заходящие в порты ЕС на внутриевропейских маршрутах, независимо от флага, и на 50% выбросов на рейсах, начинающихся или заканчивающихся за пределами Евросоюза, а также на все выбросы в то время, когда суда стоят у причала в портах ЕС.

    «Это определяет объем надбавок, который каждая судоходная компания должна представить в конце года, – пишет издание. – Долю выбросов, квоты на которые компания должна будет покупать, предлагается увеличивать поэтапно. Это означает, что судоходные компании должны будут покупать квоты в 2023 году на 20% выбросов, а к 2026 году – на 100%».

    «Цена соблюдения ETS, вероятно, будет значительной и повлияет на стоимость транспортировки. Maersk намерен взимать новый сбор в качестве отдельной надбавки с начала 2023 года», – цитирует издание заявление Maersk.

    Также Splash опубликовал предварительные оценки Maersk предстоящих надбавок по нескольким маршрутам – таблицу смотрите ниже.

    Фото: Shipspotting

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