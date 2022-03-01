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Порт пяти морей
01.03.2022

Maersk временно приостанавливает прием букингов на/из России


    • Maersk сообщил о временной приостановке с 1 марта приема букингов на/из Россию за исключением продуктов питания, медицинских и гуманитарных грузов (на продукцию двойного назначения исключение не распространяется).

    Приостанавливается прием букингов на грузы, отправляемые морским, воздушным и интерконтинентальным железнодорожным транспортом.

    Приостановка распространяется на все ключевые российские порты. Подробности Maersk обещает объявить в ближайшее время.

    «По грузам, которые уже находятся в пути, и букингам, размещенным до объявления приостановки, мы приложим всем усилия, чтобы обеспечить доставку в пункт назначения, – говорится в сообщении компании. – Соответственно, мы будет продолжать заходить в российские порты».

    При этом, предупреждает Maersk, следует ожидать существенных задержек, поскольку такие страны как Нидерланды, Бельгия и Германия уже задерживают отправку судов назначением на Россию, проверяя, нет ли на борту запрещенных товаров, в первую очередь продукции двойного назначения.

    Досмотры грузов, идущих на Россию в экспорте или в трансшипменте, связаны с санкционными мерами и усилением контроля за экспортом, введенными в различных юрисдикциях, поясняют в компании.


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