Европейским загрязнителям придется платить

Парламент Европейского Союза проголосовал за распространение на судоходство Системы торговли квотами на выбросы парниковых газов в странах ЕС (Emissions Trading System, ETS), сообщает The Loadstar.

Так, с 1 января 2024 года судоходные компании должны будут покупать квоты на выбросы парниковых газов для судов валовой вместимостью более 5 тыс. тонн, независимо от флага, заходящие в порты ЕС на внутриевропейских маршрутах, и на 50% выбросов на рейсах, начинающихся или заканчивающихся за пределами Евросоюза, а также на выбросы в то время, когда суда стоят у причала в портах ЕС.

«Все доходы от ETS будут направлены на борьбу с изменением климата, на повышение квалификации и переквалификацию работников, потенциально участвующих в переходе к «зеленой» экономике. При этом, 75% доходов, полученных от торговли квотами, должны быть направлены в Океанский фонд для поддержки перехода к энергоэффективному и устойчивому к климату морскому сектору ЕС», — цитирует издание заявление Европарламента.

«Это исторический день для климатической политики Европы. Распространение флагманской схемы Евросоюза – ETS – означает, что загрязнители будут вынуждены платить», — отмечают в Европейской федерации транспорта и окружающей среды (Transport & Environment).

Напомним, осенью 2021 года европейские судовладельцы предложили внести в документ, регламентирующий ETS, обязательное требование, которое в рамках договора предусматривает передачу затрат на ETS от судовладельца к фрахтователю.

Летом прошлого года MSC вошла в десятку компаний – главных загрязнителей окружающей среды в Европе.

Фото: Shipspotting