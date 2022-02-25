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Про линии и судозаходы
25.02.2022

Про линии и судозаходы

    • Maersk сообщил о прекращении до дальнейшего уведомления судозаходов во все порты Украины и приема букингов на/с Украины. Грузы, которые уже отправлены на Украину, планируется выгрузить в Порт-Саиде (Египет) и Корфезе (Турция). Сотрудники компании на Украине работают из дома.

    Российские сервисы Maersk на данный момент работают в штатном режиме, но потенциально возможны изменения в зависимости от развития ситуации.

    Hapag-Lloyd прекратил прием букингов на Украину и временно приостановил прием букингов на Россию. Клиентам, чьи грузы уже отправлены, предлагается связаться с представителями линии. Офис Hapag-Lloyd в Одессе закрыт, сотрудники работают из дома.

    HHLA, у которой в Одессе контейнерный терминал, на котором занято 480 сотрудников, сообщила, что терминал закрыт, последние сотрудники ушли с терминала вчера утром, завершив погрузку/выгрузку двух судов, которые смогли покинуть порт. Чтобы поддержать сотрудников, Совет директоров компании принял решение выплатить вперед один месячный оклад, чтобы люди могли закупить продукты и товары первой необходимости.

    «Сейчас на Украине действуют законы военного времени. Мы поэтому должны предположить, что сотрудников HHLA также призовут на военную службу… Порты являются частью критически важной инфраструктуры. Они незаменимы для обеспечения поставок. Поэтому мы ожидаем, что наши сотрудники смогут продолжить службу на земле на терминале», – цитирует пресс-служба HHLA CEO группы Ангелу Титцрат.

    В TMBCL, представляющей в России интересы Neptune Lines, SeaNews сообщили, что линия внимательно следит за развитием событий. «Все планируемые судозаходы в марте (3 судозахода) в Новороссийск пока не отменены. Мы ожидаем, что в случае отсутствия военных рисков в Черном море расписание не изменится, хотя слышим о приостановлении судозаходов глобальных контейнерных операторов на терминалы Новороссийска», – рассказали в компании.

    Фото: HHLA / Thies Rätzke, на фото HHLA Container Terminal Odessa

     


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