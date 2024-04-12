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Доля Китая в глобальном флоте автомобилевозов растет
12.04.2024

Доля Китая в глобальном флоте автомобилевозов растет

    • К 2028 году Китай займет четвертое место в мире по величине флота автомобилевозов – автопроизводители и грузоотправители продолжают заказывать суда, чтобы поддержать бум экспорта электромобилей.

    Сейчас Китай обладает восьмым по величине флотом автомобилевозов. По данным консалтингового агентства Veson Nautical, у этой страны 33 подобных судна. Самый большой флот у Японии – 283 автомобилевоза, затем идет Норвегия (102 ед.), Южная Корея (72 ед.), остров Мэн (61 ед.).

    Однако китайские компании заказали 47 судов, что составляет четверть всех заказов в мире. Это как автопроизводители – SAIC Motor, Chery Automobile и BYD, так и перевозчики – COSCO и China Merchants.

    «После того как новострои будут сданы, доля Китая в глобальном флоте автомобилевозов вырастет с нынешних 2,4% до 8,7%», – отмечают в Veson Nautical.

    Кроме того, китайские верфи получили 82% всех размещенных в мире заказов на автомобилевозы.

    В 2023 году Китай обогнал Японию по экспорту автомобилей. По данным MarineLink, только BYD экспортировала 240 тыс. ед., а в планах на этот год – 400 тыс.

    По данным Clarkson, в конце 2023 года фрахтовые ставки на автомобилевоз вместимостью 6,5 тыс. ед. достигли 115 тыс. долларов в день, что в 7 раз превышало уровень 2019 года.

    Фото: Seatrade Maritime / BYD


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