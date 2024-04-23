Контейнерные поезда Китай – Европа из Шэньчжэня в первом квартале 2024 года

В середине апреля из южнокитайского города Шэньчжэнь в провинции Гуандун в Беларусь отправился грузовой поезд Китай – Европа, сообщает информационное агентство Xinhua.

Состав доставит в Минск цветные ЖК-телевизоры и другую электронику. Общий вес груза – 283 тонны.

В первом квартале этого года количество отправлений контейнерных поездов из Шэньчжэня в Европу достигло 47, а общая стоимость перевезенных товаров составила около 1,4 млрд юаней (194 млн долларов), на 60,43% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации местной таможни, в настоящее время данные поезда в основном перевозят электронные товары и электроприборы таких китайских брендов как Midea, Xiaomi и др.

Согласно статистике Шэньчжэньской таможни, в первом квартале этого года объем внешней торговли между городом Шэньчжэнь и странами-участницами инициативы «Один пояс, один путь» достиг 367,82 млрд юаней (50,77 млрд долларов), на 35,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе экспорт вырос на 47,5% и составил 228,84 млрд юаней (31,58 млрд долларов).

Фото: Xinhua