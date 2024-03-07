Более 85 тысяч рейсов грузовых поездов Китай – Европа

Общее количество рейсов грузовых поездов Китай – Европа превысило 85 тыс., сообщает ChinaDaily со ссылкой на cctv.com.

На данный момент с начала 2024 года грузовые поезда Китай – Европа совершили более 2600 рейсов, на 5,3% больше, чем годом ранее. В течение 46 месяцев подряд ежемесячно выполнялось более тысячи рейсов.

14 февраля из Сианя в провинции Шэньси был запущен первый в 2024 году грузовой поезд Китай – Европа, работающий по регулярному расписанию. Транзитное время из Сианя в немецкий Дуйсбург составляет всего 10 дней. Это на два дня меньше, чем в 2023 году, и примерно на неделю быстрее по сравнению с самым первым поездом.

Грузовые поезда, работающие по расписанию, имеет самую высокую скорость и доставляют самые дорогостоящие товары по сравнению с другими поездами в сообщении Китай – Европа. Они перевозят в основном товары с высокой добавленной стоимостью, такие как транспортные средства на новых источниках энергии, а средняя стоимость груза в контейнере составляет около 800 тыс. юаней (111,15 тыс. долларов), на 13% выше, чем у обычных поездов.

В 2023 году общая стоимость товаров, перевезенных грузовыми поездами Китай – Европа, превысила 75 млрд долларов. Это на 50% больше, чем в среднем за предыдущие три года.

За последнее десятилетие стоимость импорта и экспорта, перевозимого грузовыми поездами Китай – Европа, увеличилась с 0,3% до 6% от общего товарооборота между Китаем и Европой.

Фото: Xinhua