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Новый контейнерный поезд из Китая в Москву
05.04.2024

Новый контейнерный поезд из Китая в Москву

    • 2 апреля из города Тунцзян в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян в Москпу отправился контейнерный1 поезд, сообщает CCTV Video News Agency.

    Состав доставит в российскую столицу 110 TEU с бытовой техникой – холодильниками, телевизорами и стиральными машинами, произведенными в Циндао. Общая стоимость груза оценивается в 12 млн юаней (1,66 млн долларов)

    Таможенное оформление груза пройдет в городе Циндао в провинции Шаньдун на востоке Китая, и примерно через 20 дней контейнерный поезд прибудет в Москву.

    На сегодняшний день международные маршруты демонстрационной зоны местного экономического и торгового сотрудничества Китай-ШОС расширились и теперь включают 22 маршрута, охватывающие 54 города в 23 странах входящих в ШОС и в инициативу «Один пояс, один путь». Из демонстрационной зоны отправлено более 3400 поездов, которые перевезли 2,633 млн тонн товаров или 281 тыс. TEU в импорте и экспорте.

    Видео: CCTV Video News Agency


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