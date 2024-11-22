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Поезда Китай – Европа из Иу
22.11.2024

Поезда Китай – Европа из Иу

    • 18 ноября из города Иу провинции Чжэцзян на востоке Китая, в Мадрид отправился грузовой поезд Китай – Европа, сообщает информационное агентство Xinhua.

    В составе поезда 110 TEU с различными товарами, включая аксессуары, автозапчасти и оборудование. Ожидается, что товарный состав прибудет в столицу Испании через 16-18 дней.

    Первый грузовой поезд Китай – Европа отправился из Иу в Мадрид ровно 10 лет назад.

    По данным госкорпорации «Китайские железные дороги» (КЖД) за десять лет из Иу было отправлено более 6,7 тыс. поездов Китай – Европа, которые перевезли более 670 тыс. TEU.

    В настоящий момент грузовые поезда Китай – Европа соединяют Иу с более чем 160 городами 50 стран и регионов Азии и Европы.

    Ежегодное количество рейсов грузовых поездов Китай – Европа из Иу выросло всего с 23 до более чем 1100. Ежегодная стоимость перевозимых грузов увеличилась с 92 млн долларов до 2,62 млрд долларов, а ассортимент примерно с 10 тыс. до почти 50 тыс. наименований. 

    Фото: Xinhua


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