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Ставка аренды в складских комплексах Санкт-Петербурга и Ленобласти выросла на 16%
02.12.2024

Ставка аренды в складских комплексах Санкт-Петербурга и Ленобласти выросла на 16%

    • На конец 2023 года средневзвешенная ставка аренды на складские объекты класса А в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составила 8 650 руб. за кв. м в год (без учета НДС и операционных расходов). К концу ноября 2024 года этот показатель вырос до 10 000 руб. за кв. м в год, что отражает годовой прирост на уровне 16%, сообщили SeaNews в консалтинговой компании NF Group.

    Однако, несмотря на значительный рост арендных ставок в 2024 году, рынок демонстрирует признаки замедления. Снижение темпов прироста ставок аренды становится заметным как в Санкт-Петербурге, так и в других регионах, что связано с постепенным охлаждением спроса и адаптацией участников рынка к новым экономическим условиям. По прогнозам, к 2025 году рост ставок аренды будет более умеренным.

    «В 2025 году мы ожидаем сдержанный спрос на складскую недвижимость, обусловленный высоким уровнем ключевой ставки, – прокомментировал Илья Князев, директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге. – Девелоперы будут вынуждены адаптировать свои проекты под новые экономические реалии, переходя к более гибким и экономически эффективным решениям. Кроме того, основные пользователи складов – ретейлеры, логистические и производственные компании – могут пересматривать свои стратегии в условиях повышенной финансовой нагрузки, что также окажет влияние на динамику рынка».

    Общий объем качественных складских площадей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по итогам 11 месяцев 2024 года составил 5,36 млн кв. м. С начала года на рынок было введено 533 тыс. кв. м складских объектов классов А и В, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

    По итогам 11 месяцев 2024 года рынок складской недвижимости Санкт-Петербурга продолжает демонстрировать дефицит свободных площадей. По данным NF Group , уровень вакантности остается на минимальной отметке, составляя всего 0,4%. При этом фиксируется снижение интереса к строительству новых BTS-проектов, на которые пришлось 24% от общего объема заключенных сделок за 11 месяцев 2024 года, тогда как на конец 2023 года их доля составляла 37%. Неудовлетворённый спрос на складскую недвижимость в регионе в 2025 году оценивается в 450 тыс. кв. м.

    Фото: promstellage.ru


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