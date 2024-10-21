И под рельсы, и под контейнеры

Вагон-платформа, разработанный инженерами ООО «Уральское конструкторское бюро вагоностроения», по заказу АО «РЖД Логистика» и изготовленный на производственной площадке Волчанского механического завода филиала АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», успешно прошел комиссию приемочных испытаний, сообщили SeaNews в «РЖД Логистике».

Универсальный вагон-платформа разработан в сотрудничестве между АО «РЖД Логистика», ООО «УКБВ» и АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в рамках развития перевозок 100-метровых железнодорожных рельсов.

Вагон-платформа имеет грузоподъёмность 75 тонн и предназначен для транспортировки 100-метровых железнодорожных рельсов на сцепах из платформ, а также может перевозить 40-футовый либо два 20-футовых контейнера, в том числе танк-контейнеры, и другую номенклатуру грузов.

Вагон-платформа предусматривает установку специального съемного оборудования для надежного закрепления железнодорожных рельсов при перевозке. Функциональные испытания по установке специализированного съемного оборудования для перевозки рельсов были проведены с положительным результатом в присутствии АО «РЖД Логистика».

Приемочной комиссией принято решение присвоить комплекту конструкторской и технологической документации литеру «О1».

Следующий этап – технологическая подготовка производства и выпуск партии вагонов для коммерческого использования.

Как отмечает директор по проектной логистике АО «РЖД Логистика» Сергей Рудничок, новая модель вагона-платформы позволит оптимизировать логистические процессы и повысить эффективность перевозок различных грузов, включая 100-метровые железнодорожные рельсы.

Фото: «РЖД Логистика»