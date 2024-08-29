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29.08.2024

    • Первый «Агроэкспресс» из Волгоградской области в Монголию

    В рамках проекта «Агроэкспресс» АО «РЖД-Логистика» совместно с ООО «ТПК Альянс» (входит в ГК «Дело») и Транспортной группой FESCO отправили первый поезд из Волгоградской области в Монголию.

    Как сообщили SeaNews в «РЖД Логистике», контейнерный поезд, сформированный на терминале ООО «ТПК Альянс», пройдет по маршруту Орловка (Приволжская ж/д) – Наушки экспортная (Восточно-Сибирская ж/д) – Дархан-1 (Улан-Баторская ж/д, Монголия). В общей сложности состав преодолеет около 7 тыс. км.

    В составе 76 сорокафутовых контейнеров, груженных биг-бэгами с 1 976 тонн семян горчицы.

    «РЖД Логистика» выступило ведущим оператором перевозки, FESCO предоставила контейнерное оборудование и подвижной состав (фитинговые платформы).

    «Специалисты нашего филиала совместно с партнерами разрабатывали детали логистического решения около 5 месяцев, что обусловлено спецификой маршрута, большим количеством участников проекта. Клиенту был предоставлен полный комплекс транспортно-логистических услуг, в том числе терминально-складские сервисы: размещение груза на крытом складе, фасовка в биг-бэги, фумигация, а также оформление всех необходимых документов на груз, на перевозку по железной дороге. В дальнейшем сельскохозяйственную продукцию можно будет отправлять как клиентам в Монголию, так и в Китай», – отметила директор саратовского филиала АО «РЖД Логистика» Вера Вторыгина.

    По информации РЖД, «Агроэкспрессы» по новому маршруту будут ходить ежемесячно.

    Проект «Агроэкспресс» реализуется с 2019 года и направлен на развитие экспорта сельскохозяйственной продукции российских производителей в целевые страны с использованием современных логистических технологий. Совместный продукт учитывает ключевые требования производителей АПК к комплексной логистической услуге: соблюдение сохранности груза, температурного режима в пути, требований фитосанитарного и ветеринарного контроля, таможенное оформление, сжатые сроки перевозки. Перевозка возможна в рефрижераторных и в универсальных контейнерах, а также во флекситанках.

    Фото: «РЖД Логистика»


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