Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Порт Восточный возвращается в ротацию
29.11.2024

Порт Восточный возвращается в ротацию

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.09.2024
    Ренессанс российской контейнерной логистики
    10-11 сентября в конгресс-центре отеля «Radisson Collection SPA&Resort 5*» в Сочи состоялся XIV Международный […]
    Единый слет экспедиторовКонтейнерные перевозкиРоссийский контейнерный рынок
    0
    22.01.2024
    «ТрансКонтейнер» покупает более 1,2 тыс. новых фитинговых платформ
    ПАО «ТрансКонтейнер» (входит в Группу компаний «Дело») приобретет 1 230 новых 80- футовых фитинговых […]
    Контейнерные перевозкипокупкаТрансКонтейнерФитинговые платформы
    0
    11.07.2024
    Рекордный спрос на морские контейнерные перевозки
    Мировой спрос на морские контейнерные перевозки в мае этого года достиг исторического максимума на […]
    глобальный контейнерный рынокКонтейнерные перевозкиКрасное мореМорские перевозки
    0
    02.10.2024
    “Мы не умеем жить без кризисов”
    Российский контейнерный рынок переживает непростой период. Разворот на Восток привел не только к увеличению […]
    Восточный полигонВосточный экономический форумДальний ВостокДисбаланс
    0
    16.09.2024
    Как «расшить» Восточный полигон для контейнеров
    Из-за большого объема импортных грузов, поступающих на Дальний Восток, порты и терминалы региона перегружены. […]
    Восточный полигонВосточный экономический форумДисбалансЖелезная дорога
    0
    27.06.2024
    Дойдут ли ставки до 20 тыс. долларов за 40-футовый контейнер?
    Сейчас нет предпосылок, чтобы прогнозировать повышение ставок до 20 000 USD за FEU
    ModernWayКонтейнерные перевозкиФрахтовые ставки
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    29.11.2024 Порт Восточный возвращается в ротацию
    29.11.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 48 неделя 2024
    28.11.2024 FREIGHTMarket – новый сервис SeaNews: ставки линий на контейнерные перевозки через порты РФ
    28.11.2024 Контейнерооборот морских портов Евросоюза снизился на 4,4%
    28.11.2024 Первый контейнерный поезд из Баку в Сиань
    28.11.2024 Контейнерооборот российских портов в октябре 2024: плюс 12,7%
    Госрегулирование Показать всё
    28.11.2024 Повышена квота на экспорт лома и отходов черных металлов
    27.11.2024 Грузия внедряет «единое морское окно»
    26.11.2024 Весь импортный алкоголь будет маркироваться в России
    26.11.2024 В.Савельев назначен спецпредставителем президента по развитию МТК «Север – Юг»
    25.11.2024 Введен временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
    22.11.2024 «Светофор», цифровизация, стоп-фактор и хартии
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •