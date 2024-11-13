Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ТОП-10 речных портов Китая в январе-июле 2022
13.11.2024

Грузооборот речных портов Китая в январе-сентябре 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.08.2024
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 31 неделя 2024
    На 31 неделе 2024 года цены на мазут и газойль во всех исследуемых портах […]
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливоПортыРоссия
    0
    22.05.2024
    Контейнерные порты Турции, 4 месяца 2024
    Контейнерооборот Турции по итогам 4 месяцев 2024 года составил порядка 4,48 млн TEU – […]
    Только для подписчиков
    2024КонтейнерооборотТурция
    0
    17.05.2024
    Назревает еще один сбой на глобальном рынке контейнерных перевозок
    Глобальные цепочки поставок могут снова дать сбой и привести к увеличению затрат, после того […]
    ввозные пошлиныглобальный контейнерный рынокКитайКонкуренция
    0
    31.05.2024
    Безработные контейнеровозы на 20 мая 2024 года
    Флот безработных сократился как по вместимости, так и по количеству судов. Как пишет Dynamar, […]
    Только для подписчиков
    2024Безработные контейнеровозы
    0
    29.10.2024
    Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-август 2024
    По данным Евростата, объем грузовых авиаперевозок между Россией и Евросоюзом в январе-августе 2024 года […]
    Только для подписчиков
    2024грузовые авиаперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    04.06.2024
    Товарооборот Россия – Южная Корея в январе-апреле 2024 года
    По данным Korea Customs Service, товарооборот между Россией и Южной Кореей в январе-апреле 2024 […]
    Только для подписчиков
    2024ТоварооборотЮжная Корея
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    13.11.2024 Evergreen планирует заказать 24-тысячники
    12.11.2024 «Казахстан Темир Жолы» развивает интермодальный терминал в Азербайджане
    12.11.2024 Контейнерные порты Турции, 10 месяцев 2024
    12.11.2024 Прибыль CMA CGM за 3 квартал 2024 выросла в 7 раз
    11.11.2024 «Рускон» модернизировал сети электроснабжения в Новороссийске
    11.11.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 46, 2024
    Госрегулирование Показать всё
    11.11.2024 Севморпуть включен в число приоритетных направлений проектов технологического суверенитета
    08.11.2024 Пропускная способность МАПП Забайкальск увеличится в 5,5 раз
    31.10.2024 Правительство установит перечень грузов с исключительно электронным документооборотом
    31.10.2024 Загрузка дальневосточных контейнерных терминалов снизилась до 79%
    25.10.2024 34 года Краснодарской таможне
    24.10.2024 Продлены экспортные квоты на минеральные удобрения
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •