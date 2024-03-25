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Стоимость логистики для российских нефтехимических компаний выросла в два раза
25.03.2024

Стоимость логистики для российских нефтехимических компаний выросла в два раза

    • Стоимость логистики для российских нефтехимических компаний с 2022 года выросла по всем направлениям в два раза. Об этом заявил руководитель отдела закупок логистических услуг ПАО «Сибур Холдинг» Иван Капцов на итоговой стратегической сессии «Многополярный мир: новые пути развития транспорта и логистик» в рамках прошедшей в Москве выставки TransRussia-2024.
    По словам И.Капцова, последние два месяца «СИБУР Холдинг» не может согласовать ни одной отправки на Дальний Восток по железной дороге. «Самый эффективный канал для нас, нефтехимиков, ограничен, потому что другая продукция забирает всю провозную мощность. Поэтому мы вынуждены использовать более дорогие каналы. Мы не можем проехать на Дальний Восток – нам согласуют ноль провозных мощностей».
    Ключевые направления для «СИБУР Холдинга» – это Китай и Юго-Восточная Азия, Турция и регионы Северной Африки. «Индия для нас интересный регион, но недоступный по цене логистики. Цена продажи на Индию выше, но цена логистики настолько выше, что нам невыгодно туда везти, мы продаем все чуть ближе», – пояснил И.Капцов.
    В Китай свою продукцию «Сибур Холдинг» вынужден везти через альтернативные каналы. «В том числе используем Петербург, который сейчас полстраны у нас сейчас использует», – сказал И.Капцов.
    Стоимость логистики в некоторых направлениях настолько высока, что экспортировать товар становится невыгодно, подчеркнул он. ««Ножницы цен» не все наши продукты выдерживают. Нефтехимия – это система многих переделов: как и предыдущий продукт можно продать. У каждого это продукта есть своя цена и своя стоимость логистики. И, например, каучук не выдерживает «ножницы цен». Выгоднее продавать газ, чем производить каучук и везти его в Китай. Продукция бы выдерживала цены, если был бы доступен Дальний Восток. Но так как он недоступен, мы вынуждены использовать более дорогие каналы. Они в два раза по стоимости дороже», – пояснил спикер. «Мы как экспортирующая организация работаем с ценами ниже себестоимости даже. Коллеги вынуждены давать ставки ниже себестоимости, забирая эту стоимость из импорта».
    При этом, отметил И.Капцов, на внутрироссийском рынке за последний год наблюдается сильный рост стоимости рабочей силы и ее дефицит, а также рост стоимости транспортных услуг. «Автотранспорт по стоимости у нас поднялся на 35% за прошлый год. Это очень много. Железная дорога подроста, стоимость услуг, к сожалению, тоже выросла».
    «Стратегически в Китай мы верим больше, чем в Турцию. С Китаем мы совместно делаем инвестиционные проекты. без помощи Китая российская промышленность сейчас не сможет существовать – мы здесь в очень тесной кооперации, Китай принимает продукты, которые мы на внутреннем рынке реализовать не можем», – сказал он.
    По словам И.Капцова, в этом году фокус «Сибур Холдинга» сосредотачивается именно на работе с затратами, с основными партнерами по логистике.

    Фото: TransRussia


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