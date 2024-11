«Казахстан Темир Жолы» развивает интермодальный терминал в Азербайджане

В ходе 29-й конференции ООН по изменениям климата в Баку АО «Казахстан Темир Жолы» подписало соглашение с азербайджанскими SK-AIH Investment Fund и ЗАО «Международный морской торговый порт» и китайской Xi’an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd (PRC) о реализации проекта по созданию интермодального грузового терминала в порту Алят в Азербайджане.

Как сообщили SeaNews в «Казахстан Темир Жолы», инициатива стала возможна благодаря тому, что азербайджанская сторона предоставила земельный участок, действующие причалы и терминальные мощности в порту Алят.

Проект направлен на увеличение числа контейнерных поездов между Китаем и Европой по Транскаспийскому международному транспортному маршруту и сокращение сроков доставки, стоимости перевозки и времени перевалки.

Новый терминал будет включать грузовой район для обработки генгрузов, крытый складской комплекс площадью 5 тыс. кв. м и контейнерную площадку пропускной способностью более 1 тыс. контейнеров.

Фото: «Казахстан Темир Жолы»