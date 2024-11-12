Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Казахстан Темир Жолы» развивает интермодальный терминал в Азербайджане
12.11.2024

«Казахстан Темир Жолы» развивает интермодальный терминал в Азербайджане

    • В ходе 29-й конференции ООН по изменениям климата в Баку АО «Казахстан Темир Жолы» подписало соглашение с азербайджанскими SK-AIH Investment Fund и ЗАО «Международный морской торговый порт» и китайской Xi’an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd (PRC) о реализации проекта по созданию интермодального грузового терминала в порту Алят в Азербайджане.

    Как сообщили SeaNews в «Казахстан Темир Жолы», инициатива стала возможна благодаря тому, что азербайджанская сторона предоставила земельный участок, действующие причалы и терминальные мощности в порту Алят.

    Проект направлен на увеличение числа контейнерных поездов между Китаем и Европой по Транскаспийскому международному транспортному маршруту и сокращение сроков доставки, стоимости перевозки и времени перевалки.

    Новый терминал будет включать грузовой район для обработки генгрузов, крытый складской комплекс площадью 5 тыс. кв. м и контейнерную площадку пропускной способностью более 1 тыс. контейнеров.

    Фото: «Казахстан Темир Жолы»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.04.2024
    Товарооборот Россия – Азербайджан в январе-феврале 2024 года
    По данным государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-феврале 2024 года товарооборот между Россией и […]
    Только для подписчиков
    2024АзербайджанТоварооборот
    0
    12.08.2024
    Товарооборот Россия – Азербайджан в первом полугодии 2024 года
    По данным государственного таможенного комитета Азербайджана, в первом полугодии 2024 года товарооборот между Россией […]
    Только для подписчиков
    2024АзербайджанТоварооборот
    0
    12.03.2024
    Казахстан запустил контейнерный поезд Сиань – Азербайджан
    11 марта на станцию Апшерон (Азербайджан) прибыл контейнерный поезд, отправленный с нового казахстанского транспортно-логистического […]
    АзербайджанКазахстан темир жолыКитайКонтейнерный поезд
    0
    07.02.2024
    Global Ports закупил ричстакеры для «Моби Дика» и Янино
    Стивидорный холдинг Global Ports (входит в Группу компаний «Дело») закупил два новых контейнерных перегружателя-ричстакера, […]
    Global PortsМоби ДикРичстакерТерминал
    0
    27.06.2024
    ГК «Дело» запустила перевозки сельхозпродукции из Красноярска в КНР через Забайкальск
    Группа компаний «Дело» расширила географию экспорта рапсового масла из России в Китай, организовав железнодорожный […]
    ГК "Дело"ЗабайкальскКитайсельхозпродукция
    0
    08.11.2024
    Товарооборот Россия – Азербайджан в январе-сентябре 2024 года
    По данным государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-сентябре 2024 года товарооборот между Россией и […]
    Только для подписчиков
    2024АзербайджанТоварооборот
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    12.11.2024 «Казахстан Темир Жолы» развивает интермодальный терминал в Азербайджане
    12.11.2024 Контейнерные порты Турции, 10 месяцев 2024
    12.11.2024 Прибыль CMA CGM за 3 квартал 2024 выросла в 7 раз
    11.11.2024 «Рускон» модернизировал сети электроснабжения в Новороссийске
    11.11.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 46, 2024
    11.11.2024 Гетеборг по-прежнему рассчитывает на рекордный контейнерооборот
    Госрегулирование Показать всё
    11.11.2024 Севморпуть включен в число приоритетных направлений проектов технологического суверенитета
    08.11.2024 Пропускная способность МАПП Забайкальск увеличится в 5,5 раз
    31.10.2024 Правительство установит перечень грузов с исключительно электронным документооборотом
    31.10.2024 Загрузка дальневосточных контейнерных терминалов снизилась до 79%
    25.10.2024 34 года Краснодарской таможне
    24.10.2024 Продлены экспортные квоты на минеральные удобрения
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •