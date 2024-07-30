Китайская государственная судостроительная корпорация расширяет производственные мощности

Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC) расширяет производственные мощности. Как сообщает Splash, CSSC приобрела шанхайские активы верфи Tianjin Xingang Shipbuilding Heavy Industry, включающие два сухих дока, а также Wuhan Wuchang Shipyard Hangrong Heavy Industry Equipment. Стоимость сделок оценивается в 690 млн долларов.

Таким образом, подразделение госкорпорации CSSC Tianjin, чьи производственные мощности забронированы до 2028 года, будет способно дополнительно строить суда суммарным дедвейтом 2,4 млн тонн в год.

На фоне возросшего объема заказов на новые суда и острого дефицита свободных производственных площадей во всем Китае верфи расширяются, а «замороженные» предприятия возобновляют свою работу.

По данным Veson, китайские верфи по-прежнему удерживают лидирующие позиции в сегменте балкеров, танкеров, контейнеровозов и газовозов. В первой половине года на них был размещен 441 заказ, что составляет около 66% всех новых заказов на строительство судов в мире.

Фото: CSSC / Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding