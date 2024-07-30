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Китайская государственная судостроительная корпорация расширяет производственные мощности
30.07.2024

Китайская государственная судостроительная корпорация расширяет производственные мощности

    • Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC) расширяет производственные мощности. Как сообщает Splash, CSSC приобрела шанхайские активы верфи Tianjin Xingang Shipbuilding Heavy Industry, включающие два сухих дока, а также Wuhan Wuchang Shipyard Hangrong Heavy Industry Equipment. Стоимость сделок оценивается в 690 млн долларов.

    Таким образом, подразделение госкорпорации CSSC Tianjin, чьи производственные мощности забронированы до 2028 года, будет способно дополнительно строить суда суммарным дедвейтом 2,4 млн тонн в год.

    На фоне возросшего объема заказов на новые суда и острого дефицита свободных производственных площадей во всем Китае верфи расширяются, а «замороженные» предприятия возобновляют свою работу.

    По данным Veson, китайские верфи по-прежнему удерживают лидирующие позиции в сегменте балкеров, танкеров, контейнеровозов и газовозов. В первой половине года на них был размещен 441 заказ, что составляет около 66% всех новых заказов на строительство судов в мире.

    Фото: CSSC / Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding


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