Грузооборот Арктического бассейна в августе 2024: выросла перевалка нефтепродуктов

В августе 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 5,7% относительно показателя августа 2023 года.

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Согласно имеющимся официальным данным, экспорт вырос на 2,7%. Импорт увеличился на 26,7%. В каботаже было перевалено на 20,6% меньше, чем годом ранее.

В августе 2024 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 10,5%.

В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 40,2%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (23,3%). Доля угля и кокса в августе 2024 года составила 15,3%.

Самая высокая динамика была в сегменте рефгрузов, перевалка которых выросла на 70,9%. Металлолома было обработано на 64,9% больше, чем в августе 2023 года. Оборот нефтепродуктов увеличился на 51,9%.

Наиболее значительно, на 79,1% снизился грузопоток черных металлов. Угля и кокса перевалили на 36,2% меньше, чем годом ранее, прочих навалочных грузов – на 32,7% меньше.

В августе 2024 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 52,4%, Сабетта обработала 31,6%, на Варандей приходилось 5,5%.

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