Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Арктического бассейна в августе 2024: выросла перевалка нефтепродуктов
03.10.2024

Грузооборот Арктического бассейна в августе 2024: выросла перевалка нефтепродуктов

    • В августе 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 5,7% относительно показателя августа 2023 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот Арктического бассейна в августе 2024: выросла перевалка нефтепродуктов

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт вырос на 2,7%. Импорт увеличился на 26,7%. В каботаже было перевалено на 20,6% меньше, чем годом ранее.

    В августе 2024 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 10,5%.

    В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 40,2%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (23,3%). Доля угля и кокса в августе 2024 года составила 15,3%.

    Самая высокая динамика была в сегменте рефгрузов, перевалка которых выросла на 70,9%. Металлолома было обработано на 64,9% больше, чем в августе 2023 года. Оборот нефтепродуктов увеличился на 51,9%.

    Наиболее значительно, на 79,1% снизился грузопоток черных металлов. Угля и кокса перевалили на 36,2% меньше, чем годом ранее, прочих навалочных грузов – на 32,7% меньше.

    В августе 2024 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 52,4%, Сабетта обработала 31,6%, на Варандей приходилось 5,5%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    29.05.2024
    Экспорт электроэнергии из РФ в ЕС, январь-март 2024
    По данным Евростата, российский экспорт электроэнергии в Евросоюз в денежном эквиваленте в январе-марте 2024 […]
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзЕвростатРоссия
    0
    19.02.2024
    Экспорт лома разрешен через 9 морских портов
    До конца 2024 года
    ломОграничение экспортаПортыЭкспорт
    0
    21.08.2024
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2024 в деталях
    В июле 2024 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя июля прошлого года […]
    Только для подписчиков
    2024Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    06.06.2024
    Грузооборот российских портов в апреле 2024 снизился на 6,9%
    Грузооборот всех морских портов России в апреле 2024 года снизился на 6,9% относительно показателя […]
    2024ГрузооборотПорты
    0
    28.03.2024
    Грузооборот Арктического бассейна в феврале 2024: выросла перевалка нефтепродуктов
    В феврале 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 3,6% относительно показателя февраля […]
    2024Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    26.09.2024
    Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-июль 2024
    По данным Евростата, объем грузоперевозок трубопроводным транспортом между Россией и Евросоюзом в январе-июле 2024 […]
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзЕвростатРоссия
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    03.10.2024 Контейнерооборот Каспийского бассейна в августе 2024 в деталях
    02.10.2024 Еще одна китайская линия запустила сервисы на российский Дальний Восток
    02.10.2024 “Мы не умеем жить без кризисов”
    02.10.2024 Hapag-Lloyd заказал контейнеровозов на 5 млрд долларов
    02.10.2024 «ГлавСевморпуть» осуществил проводку самого большого в истории СМП контейнеровоза
    02.10.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в августе 2024 вырос на 71,7%
    Госрегулирование Показать всё
    26.09.2024 Губернатор Приморья предложил направить часть таможенных платежей на модернизацию транспортной инфраструктуры
    26.09.2024 В.Путин призвал бороться с логистическими барьерами для российского экспорта
    11.09.2024 Еще 9 российских судов под санкциями
    09.09.2024 Дания закрыла свои порты для 27 судов, связанных с Россией
    03.09.2024 Усть-Лужский таможенный пост войдет в структуру Балтийской таможни
    30.08.2024 Назначен новый руководитель Росжелдора
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •