Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 12 неделя 2024
22.03.2024

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 12 неделя 2024

    • По данным аналитического агентства Drewry, мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 12 неделе 2024 года снизился по сравнению с прошлой неделей на 4,8% до 3010 долларов за 40-футовый контейнер.

    При этом индекс Drewry WCI на 71,3% выше значения, зафиксированного на 12 неделе 2023 года и на 112% выше среднегодового допандемийного уровня 2019 года (1420 долларов за 40-футовый контейнер).

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 12 неделя 2024

    По данным Drewry, ставки из Шанхая в Геную и из Шанхая в Роттердам снизились одинаково – на 8%, до 3882 и 3209 долларов за 40-футовый контейнер соответственно.

    На 4%, до 3934 долларов за 40-футовый контейнер упала ставка на направлении Азия – тихоокеанское побережье США.

    Ставка на маршруте Роттердам – Шанхай снизилась на 2% до 827 долларов за 40-футовый контейнер.

    На 1% уменьшились ставки на направлении тихоокеанское побережья США – Азия и Азия – атлантическое побережье США, до 701 и 5376 долларов за 40-футовый контейнер соответственно.

    В то же время ставки на трейдах Роттердам – Нью-Йорк и Нью-Йорк – Роттердам выросли на 2%, до 2281 и 658 долларов за 40-футовый контейнер соответственно.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 12 неделя 2024

    По оценкам Drewry, на следующей неделе спотовые ставки на перевозках из Китая продолжат снижаться.

    График и таблица: Drewry

    Фото: Shipspotting / Manuel Hernandez Lafuente

     


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.02.2024
    Обзор мирового рынка бункеровки. 7 неделя 2024
    Цены на бункерное топливо поднялись
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливоБункеровкаЦены
    0
    15.03.2024
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 11 неделя 2024
    По данным аналитического агентства Drewry, мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на […]
    2024индекс Drewry WCI
    0
    19.02.2024
    Грузооборот российских портов в январе 2024 снизился на 6,2%
    Грузооборот всех морских портов России в январе 2024 года снизился на 6,2% относительно показателя […]
    2024ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    11.03.2024
    Безработные контейнеровозы на 26 февраля 2024 года
    Флот безработных сократился как по вместимости, так и по количеству судов. По состоянию на […]
    Только для подписчиков
    2024Безработные контейнеровозы
    0
    21.02.2024
    Грузооборот Балтийского бассейна в январе 2024: выросла перевалка сжиженного газа
    В январе 2024 года грузооборот портов Балтийского бассейна снизился на 4,3% относительно показателя января […]
    2024Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    22.03.2024
    Товарооборот Россия – Индия в январе 2024 года
    По данным Министерства торговли и промышленности Индии, товарооборот между Россией и Индией в январе […]
    Только для подписчиков
    2024ИндияТоварооборот
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    22.03.2024 РЖД в международном сообщении перевезли более 550 млн тонн
    22.03.2024 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2024 в деталях
    22.03.2024 Безработные контейнеровозы на 11 марта 2024 года
    22.03.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 12 неделя 2024
    21.03.2024 FESCO добавила фидерные порты в рамках сервиса Индия – Новороссийск
    21.03.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале вырос на 37,8%
    Госрегулирование Показать всё
    20.03.2024 Об учреждении акционерного общества «Север-Юг»
    20.03.2024 В.Путин подписал указ, расширяющий исключения из запрета на сделки с активами в сфере финансов и ТЭК
    18.03.2024 Товары, ввозимые на территорию портовых ОЭЗ, подлежат таможенному декларированию
    18.03.2024 Правительство профинансирует завершение опытно-конструкторских работ, связанных с развитием судоходства
    14.03.2024 Правительство вносит изменения в схему территориального планирования
    12.03.2024 В международных расчетах можно использовать цифровые финансовые активы
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •