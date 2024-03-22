Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 12 неделя 2024

По данным аналитического агентства Drewry, мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 12 неделе 2024 года снизился по сравнению с прошлой неделей на 4,8% до 3010 долларов за 40-футовый контейнер.

При этом индекс Drewry WCI на 71,3% выше значения, зафиксированного на 12 неделе 2023 года и на 112% выше среднегодового допандемийного уровня 2019 года (1420 долларов за 40-футовый контейнер).

По данным Drewry, ставки из Шанхая в Геную и из Шанхая в Роттердам снизились одинаково – на 8%, до 3882 и 3209 долларов за 40-футовый контейнер соответственно.

На 4%, до 3934 долларов за 40-футовый контейнер упала ставка на направлении Азия – тихоокеанское побережье США.

Ставка на маршруте Роттердам – Шанхай снизилась на 2% до 827 долларов за 40-футовый контейнер.

На 1% уменьшились ставки на направлении тихоокеанское побережья США – Азия и Азия – атлантическое побережье США, до 701 и 5376 долларов за 40-футовый контейнер соответственно.

В то же время ставки на трейдах Роттердам – Нью-Йорк и Нью-Йорк – Роттердам выросли на 2%, до 2281 и 658 долларов за 40-футовый контейнер соответственно.

По оценкам Drewry, на следующей неделе спотовые ставки на перевозках из Китая продолжат снижаться.

График и таблица: Drewry

Фото: Shipspotting / Manuel Hernandez Lafuente