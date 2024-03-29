Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 13, 2024
29.03.2024

Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 13, 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.02.2024
    Обзор мирового рынка бункеровки. 7 неделя 2024
    Цены на бункерное топливо поднялись
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливоБункеровкаЦены
    0
    20.03.2024
    Грузооборот Балтийского бассейна в феврале 2024: выросла перевалка руды
    В феврале 2024 года грузооборот портов Балтийского бассейна снизился на 3,7% относительно показателя февраля […]
    2024Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    26.02.2024
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в январе 2024: выросла перевалки пищевого налива
    В январе 2024 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 7,1% относительно показателя аналогичного […]
    2024Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    04.03.2024
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 9, 2024
    На 9 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов показали […]
    Только для подписчиков
    2024БалтикаЛиепаяРига
    0
    09.01.2024
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 1 неделя 2024
    По данным аналитического агентства Drewry, мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на […]
    2024индекс Drewry WCI
    0
    18.03.2024
    Грузооборот российских портов в феврале 2024 увеличился на 4,9%
    Грузооборот всех морских портов России в феврале 2024 года увеличился на 4,9% относительно показателя […]
    2024ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    29.03.2024 Мировой парк танк-контейнеров вырос, но производство их снизилось
    29.03.2024 В торговле с Индией китайские экспортеры выиграли
    29.03.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 13 неделя 2024
    29.03.2024 Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2024 снизился на 15,1%
    29.03.2024 Рынок утилизации контейнеровозов замедлился
    28.03.2024 Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2024 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    29.03.2024 Для развития транзита по Севморпути необходимо сформировать конкурентоспособные условия
    29.03.2024 Согласован паспорт инвестиционного проекта третьего этапа развития Восточного полигона
    20.03.2024 Об учреждении акционерного общества «Север-Юг»
    20.03.2024 В.Путин подписал указ, расширяющий исключения из запрета на сделки с активами в сфере финансов и ТЭК
    18.03.2024 Товары, ввозимые на территорию портовых ОЭЗ, подлежат таможенному декларированию
    18.03.2024 Правительство профинансирует завершение опытно-конструкторских работ, связанных с развитием судоходства
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •