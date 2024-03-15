Регулярный контейнерный поезд Санкт-Петербург — Новороссийск

FESCO запустила регулярный контейнерный сервис FESCO Baltic Black sea Shuttle (FBBS) из Санкт-Петербурга в Новороссийск, сообщили SeaNews в группе.

Поезда будут отправляться со станции Санкт-Петербург-Финляндский и прибывать в порт Новороссийск дважды в месяц. Расчетное время в пути до станции назначения составляет 5 дней.

Основу грузопотока сервиса формируют целлюлозно-бумажная и химическая продукция, а также товары народного потребления. Планируемый ежемесячный объем перевозок — 300 TEU.

Первый контейнерный поезд, груженный 152 TEU, отправился из Северной столицы 15 марта. Отправка следующего состава запланирована на 21 марта.

В компании отмечают, что сервис FBBS интегрирован с регулярными морскими линиями FESCO на Турцию, Индию и Египет, отправляющимися из порта Новороссийск, что позволяет предприятиям Северо-Запада России, в том числе из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей, открывать новые маршруты и рынки сбыта для своей продукции.

Фото: FESCO