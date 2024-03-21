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Автомобили из Харбина в Москву
21.03.2024

Автомобили из Харбина в Москву

    • 19 марта из Харбина в Москву отправился контейнерный поезд, сообщает China News Service (CNS).

    Состав пройдет через КПП Суйфэньхэ и доставит в российскую столицу 55 контейнеров со 152 автомобилями китайского производства общей стоимостью 31,4 млн юаней (4,36 млн долларов).

    Грузовые поезда Китай – Европа играют ключевую роль в китайском экспорте автомобилей. Восточный маршрут грузовой линии Китай – Европа, проходящий через КПП Маньчжурия (Маньчжоули), Суйфэньхэ и Тунцзян, стал основным каналом транспортировки товаров и транспортных средств китайского производства и к концу 2023 года соединил более 60 городов Китая с 13 европейскими странами.

    По данным Харбинского отделения Китайской железнодорожной корпорации (Harbin Bureau Group of China Railway Corp.), за первые два месяца этого года количество грузовых поездов Китай – Европа и объем перевезенных ими грузов из Харбина увеличились более чем на 250% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе на долю транспортных средств пришлось 52,4%, а стоимость товаров превысила 250 млн юаней (35 млн долларов).

    Фото: China News Service


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