Губернатор Архангельской области: «У нашего порта есть преимущество»

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, выступая в Архангельском областном Собрании с отчетом о деятельности регионального правительства в 2023 году, назвал одним из приоритетов своей работы развитие морской логистики, сообщает пресс-служба правительства области.

Так глава региона в своем докладе отметил, что прошлый год стал для его команды периодом проработки и подготовки к реализации ряда стратегических проектов, в том числе по развитию Архангельского транспортного узла.

В сентябре прошлого года был утвержден комплексный план развития Архангельского транспортного узла на период до 2035 года. Он включает в себя мероприятия как по развитию действующей транспортной и инженерной инфраструктуры, так и по созданию принципиально новых объектов.

Ключевым мероприятием комплексного плана развития Архангельского транспортного узла является проект по строительству глубоководного района морского порта Архангельск в Двинском заливе Белого моря с максимально допустимой осадкой 14,5 метра. Естественные глубины района позволят обрабатывать крупнотоннажный флот дедвейтом до 75 тыс. тонн и вместимостью 5 тыс. TEU.

«У нашего порта есть преимущество, которое позволяет осуществлять морские рейсы как по Северному морскому пути, так и через Суэцкий канал: время следования судна из Архангельска в Шанхай через Суэцкий канал составляет 53-58 дней, а по Севморпути – в два с половиной раза меньше: 20-22 дня. Это на 10 дней быстрее, чем даже из Санкт-Петербурга по СМП», – подчеркнул А.Цыбульский.

Губернатор региона сказал, что помимо традиционных каботажных перевозок, по Северному морскому пути активно развиваются и экспортные перевозки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В прошлом году был отправлен первый за последние 10 лет прямой рейс из Архангельска в Шанхай по Севморпути. В планах китайского перевозчика – в летне-осеннюю навигацию этого года увеличить количество таких судозаходов до 12 в год с дальнейшим потенциалом роста.

Глава области добавил, что буквально пару недель назад было подписано соответствующее соглашение с логистической группой «Торгмолл», которая занимает сегодня лидирующее место в сфере морских перевозок. А по итогам недавней рабочей поездки делегации Архангельской области в КНР, где были представлены возможности морского порта столицы Поморья, интерес китайской стороны к сотрудничеству с регионом еще возрос.

Также в прошлом году впервые из Архангельска был отправлен субсидируемый морской рейс «Атомфлота» в морские порты Дальнего Востока и в обратном направлении. Перевозка грузов на таких рейсах осуществляется по льготным тарифам морского фрахта. Потенциальная грузовая база составила порядка 17 тыс. тонн.

«По итогам нашей недавней бизнес-миссии в Республику Беларусь Архангельскому морскому торговому порту удалось наладить контакты с крупнейшим в республике логистическим оператором – «Белтаможсервис», – рассказал А.Цыбульский. – Есть договоренность о подписании соглашения о сотрудничестве, в рамках которого белорусская сторона будет предлагать мощности морского порта Архангельск своим основным грузоотправителям».

Он уточнил, что белорусские экспортеры хотят развивать с портом взаимоотношения в части организации перевалки контейнеризированного груза, металлопродукции, оборудования и техники.

Морской порт Архангельск, отметил А.Цыбульский, является альтернативным пунктом перевалки минеральных удобрений. Терминалы порта уже сейчас готовы обеспечить их перемещение в объеме свыше 1 млн тонн в год, и уже порядка 6 судов с этой продукцией отправились из нашего порта в направлении африканских стран.

«В ближайшее время планируются аналогичные рейсы в Индию», – заявил глава региона.

Глава региона подчеркнул, что санкционные ограничения действительно помогли вскрыть те резервы в части логистики и использования архангельских портовых мощностей, которые ранее не были задействованы.

Фото: правительство Архангельской области