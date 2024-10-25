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Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 43, 2024
25.10.2024

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 43, 2024

    • На 43 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов не изменились.

    Так, по данным брокерской компании Nitro Shipping, на 43 неделе фрахтовая ставка на перевозку из портов Лиепая и Рига в адрес Дании партии шрота в гранулах объемом 5 тыс. тонн судами дедвейтом 5 тыс. тонн осталась на уровне прошлой недели и составляет $20 за тонну.

    Ставка на перевозку семян льна партиями по 1,5 тыс. тонн судами дедвейтом 3 тыс. тонн из Лиепаи / Риги в порт Гент (Бельгия) находится на уровне $28 за тонну

    На направлении Лиепая / Рига – ARAG ставка на перевозку 1,5 тыс. тонн семян льна судами дедвейтом 5 тыс. тонн составляет $27 за тонну.

    В адрес марокканского Агадира ставка из Лиепаи / Риги на перевозку сахарной свеклы в гранулах судами дедвейтом 4 тыс. тонн при объеме партии 1,5 тыс. тонн находится на уровне $45 за тонну.

    На направлении Лиепая / Рига – Мраморное море ставка на перевозку пшеничных отрубей судами дедвейтом 5 тыс. тонн при объеме партии 1,5 тыс. тонн составляет $65 за тонну.

    Напоминаем, что приводимые ставки являются среднерыночными. Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

    Фото: Лиепайская СЭЗ


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