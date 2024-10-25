Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 43, 2024

На 43 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов не изменились.

Так, по данным брокерской компании Nitro Shipping, на 43 неделе фрахтовая ставка на перевозку из портов Лиепая и Рига в адрес Дании партии шрота в гранулах объемом 5 тыс. тонн судами дедвейтом 5 тыс. тонн осталась на уровне прошлой недели и составляет $20 за тонну.

Ставка на перевозку семян льна партиями по 1,5 тыс. тонн судами дедвейтом 3 тыс. тонн из Лиепаи / Риги в порт Гент (Бельгия) находится на уровне $28 за тонну

На направлении Лиепая / Рига – ARAG ставка на перевозку 1,5 тыс. тонн семян льна судами дедвейтом 5 тыс. тонн составляет $27 за тонну.

В адрес марокканского Агадира ставка из Лиепаи / Риги на перевозку сахарной свеклы в гранулах судами дедвейтом 4 тыс. тонн при объеме партии 1,5 тыс. тонн находится на уровне $45 за тонну.

На направлении Лиепая / Рига – Мраморное море ставка на перевозку пшеничных отрубей судами дедвейтом 5 тыс. тонн при объеме партии 1,5 тыс. тонн составляет $65 за тонну.

Напоминаем, что приводимые ставки являются среднерыночными. Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

Фото: Лиепайская СЭЗ