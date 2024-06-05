«Вологодские лесопромышленники» перестроили логистические цепочки

Группа компаний «Вологодские лесопромышленники» (ГК «ВЛП») оперативно реагирует на новые вызовы и перестроила логистические цепочки по доставке продукции, сообщает пресс-служба группы со ссылкой на коммерческого директора «Группы компаний «ВЛП» Анатолия Щербакова.

Так, была налажена отправка контейнерных поездов с заводов компании в Китай и порты Дальнего Востока, а также частично восстановлены объемы отправки готовой продукции морским транспортом через порты Балтийского бассейна.

А.Щербаков подчеркнул, что барьеры в логистике привели к росту стоимости транспортировки продукции лесопромышленного комплекса. Например, отправка 1 кубометра пиломатериалов в Китай морским транспортом через Санкт-Петербург в настоящий момент стоит на 40-45% дороже, чем до кризиса.

Также он выразил сожаление, что поручение Президента РФ от 22 марта 2023 года по поддержке лесопромышленного комплекса, предусматривающее выделение дополнительных средств из федерального бюджета в целях компенсации части транспортных расходов, связанных с перевозками продукции через порты Северо-Западного федерального округа, до сих пор не исполнено.

Фото: ГК «ВЛП»