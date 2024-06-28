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Еще один контейнерный терминал появится в Забайкальске на границе с Китаем
28.06.2024

Еще один контейнерный терминал появится в Забайкальске на границе с Китаем

    • Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на первый этап строительства контейнерного терминала на новых перегрузочных местах станции Забайкальск. По итогам экспертизы выдано положительное заключение, сообщает пресс-служба ведомства.

    Застройщиком является ОАО «РЖД». Строительство будет вестись на два этапа. В рамках первого будет произведен комплекс работ по возведению терминала на 1-м перегрузочном месте.

    Так, проектными решениями этого этапа предусматривается:

    2 пути железнодорожной колеи 1435 мм;

    2 пути железнодорожной колеи 1520 мм;

    подкрановые пути.

    Всего в рамках проекта предполагается строительство двух площадок для перегрузки контейнеров на территории терминально-складского комплекса станции Забайкальск, на 1-ом и 8-м перегрузочном месте. После реализации второго этапа будет построено еще по одному пути колеи.

    Особенность этого объекта – сооружение путей сразу двух стандартов: российского – колеи 1520 мм, и китайского – 1435 мм.

    «Благодаря этому проекту увеличится грузооборот между Россией и Китаем, в регионе появятся новые рабочие места, а по мере увеличения грузопотока будут развиваться производство и предпринимательство», – отмечают в Главгосэкспертизе.

    Проектировщик – АО «Росжелдорпроект».

    Фото: сайт Главгосэкспертизы / Читинская таможня

     


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