Еще один контейнерный терминал появится в Забайкальске на границе с Китаем

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на первый этап строительства контейнерного терминала на новых перегрузочных местах станции Забайкальск. По итогам экспертизы выдано положительное заключение, сообщает пресс-служба ведомства.

Застройщиком является ОАО «РЖД». Строительство будет вестись на два этапа. В рамках первого будет произведен комплекс работ по возведению терминала на 1-м перегрузочном месте.

Так, проектными решениями этого этапа предусматривается:

2 пути железнодорожной колеи 1435 мм;

2 пути железнодорожной колеи 1520 мм;

подкрановые пути.

Всего в рамках проекта предполагается строительство двух площадок для перегрузки контейнеров на территории терминально-складского комплекса станции Забайкальск, на 1-ом и 8-м перегрузочном месте. После реализации второго этапа будет построено еще по одному пути колеи.

Особенность этого объекта – сооружение путей сразу двух стандартов: российского – колеи 1520 мм, и китайского – 1435 мм.

«Благодаря этому проекту увеличится грузооборот между Россией и Китаем, в регионе появятся новые рабочие места, а по мере увеличения грузопотока будут развиваться производство и предпринимательство», – отмечают в Главгосэкспертизе.

Проектировщик – АО «Росжелдорпроект».

Фото: сайт Главгосэкспертизы / Читинская таможня