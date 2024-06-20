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На западном побережье Индии построят мегапорт
20.06.2024

На западном побережье Индии построят мегапорт

    • Власти Индии одобрили строительство порта на западном побережье страны в 125 км от города Мумбаи, сообщает Spalsh. Проект по созданию порта Вадхаван оценивается в 9,1 млрд долларов.

    Ожидается, что первый этап строительства будет завершен к 2029 году. Порт будет развивать совместное предприятие Администрации порта Джавахарлал Неру (официальное название порта Нава-Шева), которому будет принадлежать 74% акций, и Морского совета Махараштры (штат в Индии).

    В порту планируется построить девять контейнерных терминалов, четыре универсальных причала, четыре причала для обработки наливных грузов, причалы для ро-ро судов и судов береговой охраны.

    Пропускная способность порта Вадхаван составит 298 млн тонн в год, при этом контейнерооборот к 2035 году составит 15 млн TEU, а к 2040 году – 23,2 млн TEU.

    Правительство Индии рассчитывает, что порт Вадхаван станет важным звеном коридора между Индией, Ближним Востоком и Европой и одним из 10 крупнейших портов мира.

    Фото: MarineTraffic / sandy gavand


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