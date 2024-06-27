ГК «Дело» запустила перевозки сельхозпродукции из Красноярска в КНР через Забайкальск

Группа компаний «Дело» расширила географию экспорта рапсового масла из России в Китай, организовав железнодорожный сервис из Красноярска в провинцию Шэньси через собственный сухопутный контейнерный терминал в Забайкальске. Об этом SeaNews рассказали в группе.

Первый поезд с 94 двадцатифутовыми контейнерами с маслом отправился с терминала ГК «Дело» на станции Базаиха 27 июня. Конечной точкой маршрута является станция Сиань (провинция Шэньси, центральная часть Китая).

Новый сухопутный маршрут расширяет возможности местных сельхозпроизводителей, сокращая время в пути и дополняя собой действующие сервисы группы через морские порты Дальнего Востока. Планируется, что в дальнейшем поставки в КНР сельхозпродукции Красноярского края через Забайкальск будут организованы на регулярной основе.

«Сервис стал результатом совместной работы администрации Красноярского края, ГК «Дело» и крупнейшего маслоперерабатывающего предприятия региона – ООО «Красноярский масляный завод». Перевозки полностью организованы на собственном оборудовании Группы, а экспедитором выступает интегратор услуг холдинга, компания «Рускон»», – отмечают в компании.

Фото: ГК «Дело»