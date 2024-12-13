Грузооборот Арктического бассейна в октябре 2024: выросла перевалка руды

В октябре 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 3,5% относительно показателя октября 2023 года.

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Согласно имеющимся официальным данным, экспорт вырос на 2,1%. Импорт увеличился в 5 раз. В каботаже было перевалено на 16,4% меньше, чем годом ранее.

В октябре 2024 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 10,9%.

В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 40,1%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (26,5%). Доля угля и кокса в октябре 2024 года составила 12,4%.

Самая высокая динамика была в сегменте лесных грузов, перевалка которых выросла в 92,5 раза. Руды было обработано в 3,1 раза больше, чем в октябре 2023 года. Оборот прочих навалочных грузов увеличился в 2,2 раза.

Наиболее значительно, на 69,8% снизился грузопоток черных металлов. Нефтепродуктов перевалили на 41,7% меньше, чем годом ранее, угля и кокса – на 27,3% меньше.

В октябре 2024 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 56,1%, Сабетта обработала 31%, на Варандей приходилось 5,2%.

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