Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Арктического бассейна в октябре 2024 в деталях
13.12.2024

Грузооборот Арктического бассейна в октябре 2024: выросла перевалка руды

    • В октябре 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 3,5% относительно показателя октября 2023 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот Арктического бассейна в октябре 2024: выросла перевалка руды

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт вырос на 2,1%. Импорт увеличился в 5 раз. В каботаже было перевалено на 16,4% меньше, чем годом ранее.

    В октябре 2024 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 10,9%.

    В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 40,1%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (26,5%). Доля угля и кокса в октябре 2024 года составила 12,4%.

    Самая высокая динамика была в сегменте лесных грузов, перевалка которых выросла в 92,5 раза. Руды было обработано в 3,1 раза больше, чем в октябре 2023 года. Оборот прочих навалочных грузов увеличился в 2,2 раза.

    Наиболее значительно, на 69,8% снизился грузопоток черных металлов. Нефтепродуктов перевалили на 41,7% меньше, чем годом ранее, угля и кокса – на 27,3% меньше.

    В октябре 2024 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 56,1%, Сабетта обработала 31%, на Варандей приходилось 5,2%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.05.2024
    Российский экспорт и импорт, 3 месяца 2024
    Внешнеторговый оборот России по итогам первого квартала 2024 года составил 164,1 млрд долларов. По сравнению […]
    2024Внешняя торговляИмпортРоссия
    0
    03.06.2024
    Обзор мирового рынка бункеровки. 23 неделя 2024
    Разнонаправленная динамика по сравнению с предыдущей неделей
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливоЦены
    0
    28.03.2024
    Калининград остается актуальным регионом
    Своим впечатлением от выставки TransRussia-2024 с SeaNews поделился руководитель клиентского отдела компании Alevro Андрей […]
    2024ВыставкаКалининградТрансРоссия
    0
    08.07.2024
    Грузооборот российского транспорта, 5 месяцев 2024: рост на 9%
    Суммарный объем перевозок грузов российским транспортом по января-мая 2024 года составил 2,68 млрд тонн […]
    2024виды транспортаГрузоперевозкиРосстат
    0
    15.03.2024
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 11 неделя 2024
    По данным аналитического агентства Drewry, мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на […]
    2024индекс Drewry WCI
    0
    23.05.2024
    Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-март 2024
    По данным Евростата, объем грузовых авиаперевозок между Россией и Евросоюзом в январе-марте 2024 года […]
    2024АвиаперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    13.12.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 50 неделя 2024
    12.12.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в октябре 2024 вырос на 32,1%
    11.12.2024 Морской контейнерный сервис между Новороссийском и кенийским портом Момбаса
    11.12.2024 Портфель заказов MSC превысил 2 млн TEU
    11.12.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в октябре 2024 в деталях
    11.12.2024 Еще две контейнерные линии устанавливают ветрозащитные экраны на новострои
    Госрегулирование Показать всё
    12.12.2024 Снижены экспортные пошлины на минеральные удобрения
    10.12.2024 «Ростеху» передано 25,5% акций «Астраханского порта»
    10.12.2024 Россия и Азербайджан обсуждают меры по предотвращению обмеления Каспийского моря
    10.12.2024 Корпорация морского приборостроения вошла в состав ОСК
    09.12.2024 Назначен и.о. начальника Центральной акцизной таможни
    09.12.2024 Козы прошли таможню
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •