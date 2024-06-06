CULines продал с верфи контейнеровозы-новострои за ненадобностью

Китайский перевозчик CULines продал с верфи Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding тайваньскому оператору Wan Hai Lines два новостроя-контейнеровоза вместимостью 7 тыс. TEU. Как сообщает The Loadstar, в заявлении компании на Тайваньской фондовой бирже сообщается, что Wan Hai Lines оценивает сделку в сумму от 176 до 188 млн долларов. Поставка судов планируется в этом году.

Напомним, в 2021 году CULines называли самой быстрорастущей контейнерной линией в плане расширения географии. Всего за полгода региональной компании удалось на фоне рекордного роста фрахтовых ставок и высокого спроса выйти на несколько новых рынков, в том числе на транстихоокеанском трейде и маршруте Азия – Европа. При этом линия задействовала контейнеровозы-малыши на тех маршрутах, где обычно работают суда бОльшей вместимости.

Однако летом прошлого года перевозчик свернул сервисы на дальнемагистральных маршрутах из-за нерентабельности, что привело к неопределенности в отношении двух будущих 7-тысячников. «Было предположение, что их отдадут во фрахт или продадут», – пишет издание.

Один контейнеровоз – «Kota Tema» – уже в апреле был зафрахтован сингапурским перевозчиком Pacific International Lines сроком на два года, второй находится на стадии завершения строительства.

«Цена новостроев не разглашается, но каждое оценивается в 82,5 млн долларов. Это значит, что CULines в лучшем случае может получить прибыль до 11,5 млн долларов с каждого судна», – уточняет издание.

«Мы изучаем возможность строительства новых судов, как крупнотоннажных, так и фидерных, которые будут работать на альтернативном топливе, – заявил на прошлой неделе на годовом общем собрании акционеров генеральный директор Wan Hai Lines Томми Се. – Транстихоокеанские маршруты сейчас приносят наибольший доход, и другие операторы предложили нам присоединиться к соглашениям о совместном использовании судов на трейде Азия – Европа. Однако мы считаем, что уже слишком поздно в это году запускать европейские сервисы».

Т.Се также сказал, что с оптимизмом смотрит на вторую половину году, тем не менее отметив, что на рынке наблюдается серьезная нехватка контейнеров и что с 2021 года перевозчик приобрел 261 тыс. контейнеров, поэтому е сильно ощущает эту проблему.

«По нашим оценкам, к концу июня контейнеровозы-новострои смогут восполнить дефицит провозных мощностей, особенно на трейде Азия – Европа. В первом квартале импорт контейнеров в США вырос на 23%, и этот рост продолжается. Я не знаю, связано ли это с введением США дополнительных пошлин на импорт из Китая. Учитывая темпы роста в этом году, традиционный пиковый сезон третьего квартала по-прежнему многообещающий», – резюмировал Т.Се.

Фото: VesselFinder