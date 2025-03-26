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Россия и США договорились о реализации «черноморской инициативы»
26.03.2025

Россия и США договорились о реализации «черноморской инициативы»

    • По итогам встречи экспертных групп Россий и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 23-25 марта 2025 года стороны условились о реализации «черноморской инициативы», которая включает безопасное судоходство в Черном море, после отмены ряда санкций в отношении России. Документ опубликован на сайте Кремля.

    «В соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию «Черноморской инициативы», включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов», – говорится в первом пункте обнародованного РФ документе.

    Также, согласно договоренности, США обязались будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций.

    При этом пункты 1 и 2 вступают в силу после ряда ограничений. В том числе:

    Снятия санкционных ограничений санкций с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов.

    Снятия ограничений на осуществление операций торгового финансирования;

    Снятия санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений;

    Снятия ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями;

    Снятия ограничений на поставки в Российскую Федерацию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений.

    Третий пункт документ предусматривает о разработке сторонами мер по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.

    «Россия и США приветствуют добрые услуги третьих стран, нацеленные на поддержку реализации договоренностей в энергетической и морской сферах и продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира», – говорится в документе.

    Фото: пресс-служба Кремля


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