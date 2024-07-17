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Пятый 24-тысячник OOCL
17.07.2024

Финансовые и операционные показатели OOCL в первом полугодии 2024

    • OOIL, материнская компания OOCL, опубликовала неаудированные операционные и финансовые показатели линии за второй квартал и первое полугодие 2024 года.

    Итоги второго квартала

    По итогам второго квартала 2024 года объем перевозок увеличился на 0,9% и составил почти 1,9 млн TEU.

    На трейде Азия – Европа объемы снизились на 17,2% до 351 тыс. TEU. Перевозки на трансатлантике составили 122,7 тыс. TEU, на 4,5% меньше, чем годом ранее. На внутриазиатско-австралийском направлении объем перевозок вырос на 6,9% до 881,9 тыс. TEU, на транстихоокеанском направлении – на 8% до 523,8 тыс. TEU.

    Выручка в сумме составила 2,3 млрд долларов, на 14,4% выше, чем за второй квартал 2023 года.

    Наиболее существенный рост произошел на транстихоокеанском направлении – на 42,1% до 922,1 млн долларов. Выручка на трейде Азия – Европа увеличилась на 16,4% до 519,5 млн долларов, на внутриазиатско-австралийском – на 3,1% до 668,3 млн долларов. На трансатлантике выручка составила 154,6 млн долларов, на 34,2% меньше, чем годом ранее.

    Загрузка судов во втором квартале 2024 года была на 3,6% выше, чем годом ранее при снижении провозной способности на 3,4%. Средняя выручка с одного TEU выросла на 13,4% по сравнению с аналогичным показателем первого квартала 2023 года.

    Итоги первого полугодия

    По итогам первого полугодия 2024 года объем перевозок увеличился на 2,1% и составил 3,7 млн TEU.

    На трейде Азия – Европа объемы снизились на 12,5% до 710 тыс. TEU. Перевозки на трансатлантике составили 248,2 тыс. TEU, на 3,3% меньше, чем годом ранее. На транстихоокеанском направлении объем перевозок вырос на 4,5% до 973,1 тыс. TEU, на внутриазиатско-австралийском направлении – на 9% до 1,7 млн TEU.

    Выручка в сумме составила 4,2 млрд долларов, на 2,2% выше, чем за первое полугодие 2023 года.

    Наиболее существенное снижение произошло на трансатлантике – на 43,6% до 308,8 млн долларов. Выручка на внутриазиатско-австралийском трейде сократилась на 7,7% до 1,3 млрд долларов, на трейде Азия – Европа – увеличилась на 8,2% до 1 млрд долларов. На транстихоокеанском направлении выручка составила 1,7 млрд долларов, на 27,5% больше, чем годом ранее.

    Загрузка судов в первом полугодии 2024 года была на 2,3% выше, чем годом ранее при снижении провозной способности на 0,7%. Средняя выручка с одного TEU была на уровне аналогичного показателя первого полугодия 2023 года.

    Фото: OOCL


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