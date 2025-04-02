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Кто лидирует на рынке контейнерных перевозок на Юге
02.04.2025

Кто лидирует на рынке контейнерных перевозок на Юге

    • Доли контейнерных линий Юга России за последние три года существенно изменились. Если в 2021 году четыре перевозчика контролировали 80%, то сейчас рынок сильно диверсифицирован. Традиционный лидер – MSC – в 2024 году уступил лидерство, опустившись на четвертое место, сообщил генеральный директор ООО «Новоморснаб» Алексей Гармаш, выступая на конференции ShippingRU, организованной ВИВА КОНСАЛТ в Петербурге.

    На первое место вышла Reel Shipping (ОАЭ). «Она смогла сконцентрировать большие объемы «сухого» импорта и экспорта, – пояснил А.Гармаш. – MSC сильно ограничена санкциями, возит в основном продовольствие, медикаменты и прочие гуманитарные грузы. Когда вышел 16-й пакет санкций, ей еще больше обрезали импорт. И, естественно, сейчас она немножко теряет в доле рынка из-за своей зажатости. Хотя, если санкции будут ослаблены, у MSC есть большой потенциал для роста».

    На второе место выбилась китайская линия XHL, которая предлагает единственный прямой deep sea сервис в Новороссийске. По словам спикера, в 2024 году у этого перевозчика был большой объем импорта готовых автомобилей в контейнерах. «Сейчас этот поток упал, и, скорее всего, XHL просядет», – предположил А.Гармаш.

    На третьем месте – турецкая линия Akon. «До этого у нас традиционной линией по Турции была Arkas, но они тоже сильно зажаты санкционными ограничениями, поэтому в прошлом году уступили свою долю Akon. Остальные линии также продолжают потихоньку развиваться», – отметил эксперт.

    По его словам, единственный перевозчик, который ушел с рынка Юга России, – это корейская линия Sinokor. «Они еще присутствуют в списке с долей в 3%, но, по сути, это уже довоз последней партии в начале года и эвакуация порожних контейнеров», – пояснил А.Гармаш, отмеьтв, что рынок насыщен, и такая диверсификация удобна для клиентов, поскольку увеличивается конкурентное поле, и клиенты могут получить хорошие ставки на лучших сервисах.

    Фото: SeaNews / «Новоморснаб»


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