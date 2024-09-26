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Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 7 месяцев 2024
26.09.2024

Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-июль 2024

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