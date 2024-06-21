Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Арктического бассейна в апреле 2024: снизилась перевалка руды
21.06.2024

Грузооборот Арктического бассейна в апреле 2024: снизилась перевалка руды

    • В апреле 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 11,1% относительно показателя апреля 2023 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот Арктического бассейна в апреле 2024: снизилась перевалка руды

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт сократился на 5,3%. В каботаже было перевалено на 19,1% меньше, чем годом ранее. Импорт уменьшился на 90,6%. Транзит составил 3,5 тыс. тонн.

    В апреле 2024 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 10,1%.

    В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 45,3%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (28,3%). Доля угля и кокса в апреле 2024 года составила 11,8%.

    Самая высокая динамика была в сегменте металлолома, перевалка которого выросла на 62,7%. Тарно-штучных грузов было обработано на 31,4% больше, чем в апреле 2023 года. Оборот химических и минеральных удобрений вырос на 24,8%.

    Наиболее значительно, на 79,3% снизился грузопоток лесных грузов. Руды перевалили на 68,2% меньше, чем годом ранее, прочих навалочных грузов – на 50,1% меньше.

    В апреле 2024 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 56,8%, Сабетта обработала 32,5%, на Варандей приходилось 5,5%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    06.02.2024
    Грузооборот Каспийского бассейна в декабре 2023 снизилась перевалка черных металлов
    В декабре 2023 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 2,9% относительно показателя декабря […]
    2023ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    18.03.2024
    42 отмененных рейса, с 12 по 16 неделю 2024
    По информации аналитического агентства Drewry, с 12 недели по 16 неделю 2024 года объявлено […]
    2024Отмена рейсов
    0
    06.05.2024
    Импорт косметических средств из ЕС в РФ, январь-февраль 2024
    По данным Евростата, импорт косметических средств (средств для макияжа и средств для ухода за […]
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзЕвростатИмпорт
    0
    28.03.2024
    «Мы друг другу задаем рынок»
    Своим впечатлением от выставки TransRussia-2024 поделилась исполнительный директор «Шынғар Транс» Каламкас Кабышева (Казахстан). Наша […]
    2024ВыставкаКазахстанРоссия
    0
    26.04.2024
    Оборот товаров, перемещаемых своим ходом, между РФ и ЕС, январь-февраль 2024
    По данным Евростата, оборот товаров, перемещаемых своим ходом между Россией и Евросоюзом, в январе-феврале […]
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзЕвростатРоссия
    0
    18.04.2024
    Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-февраль 2024
    По данным Евростата, объем грузовых автоперевозок между Россией и Евросоюзом в январе-феврале 2024 года […]
    Только для подписчиков
    2024АвтоперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    21.06.2024 Контейнерооборот Каспийского бассейна в апреле 2024 в деталях
    20.06.2024 FESCO усиливает каботажную линию из Санкт-Петербурга в Калининград
    20.06.2024 О перспективах рынка нефтеперевозок, сложностях с расчетами и диверсификации в контейнерный бизнес
    20.06.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2024 увеличился на 18,6%
    19.06.2024 FESCO поставила на линию Новороссийск – Индия судно большей вместимости
    19.06.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2024 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    21.06.2024 Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами
    21.06.2024 Продлены сроки эксперимента по внедрению системы таможенного мониторинга
    07.06.2024 Правительство объединит ТОРы в Южно-Сахалинске
    05.06.2024 Объем перевозок по международным транспортным коридорам увеличится в 1,5 раза
    04.06.2024 РФ экспортировала 100 млн тонн продовольствия и 40 млн тонн удобрений
    29.05.2024 Госдума ратифицировала Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •