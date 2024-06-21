Грузооборот Арктического бассейна в апреле 2024: снизилась перевалка руды

В апреле 2024 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 11,1% относительно показателя апреля 2023 года.

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Согласно имеющимся официальным данным, экспорт сократился на 5,3%. В каботаже было перевалено на 19,1% меньше, чем годом ранее. Импорт уменьшился на 90,6%. Транзит составил 3,5 тыс. тонн.

В апреле 2024 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 10,1%.

В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 45,3%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (28,3%). Доля угля и кокса в апреле 2024 года составила 11,8%.

Самая высокая динамика была в сегменте металлолома, перевалка которого выросла на 62,7%. Тарно-штучных грузов было обработано на 31,4% больше, чем в апреле 2023 года. Оборот химических и минеральных удобрений вырос на 24,8%.

Наиболее значительно, на 79,3% снизился грузопоток лесных грузов. Руды перевалили на 68,2% меньше, чем годом ранее, прочих навалочных грузов – на 50,1% меньше.

В апреле 2024 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 56,8%, Сабетта обработала 32,5%, на Варандей приходилось 5,5%.

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