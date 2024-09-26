Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 38, 2024
26.09.2024

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 39, 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    19.04.2024
    Экспорт автомобилей из Шанхая в первом квартале 2024 года
    По итогам первого квартала 2024 года через порт Шанхай было экспортировано 529 тыс. автомобилей, […]
    2024АвтомобилиАвтоэкспортКитай
    0
    27.03.2024
    Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2024 снизился на 9,1%
    В феврале 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна снизился на 9,1% относительно показателя февраля […]
    2024Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    28.02.2024
    Мурманский МТП начал реализацию арктической программы 2024 года
    В Мурманском морском торговом порту НТК началась реализация арктической программы 2024 года. Первым обработанным […]
    2024арктическая программаМурманский морской торговый порт
    0
    29.01.2024
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 4, 2024
    Ставки на большинстве исследуемых трейдов выросли
    Только для подписчиков
    2024Фрахтовые ставки
    0
    20.02.2024
    Экспорт в Китай через жд погранпереходы Дальнего Востока вырос в 1,5 раза
    В январе
    2024ИмпортКитайПункты пропуска
    0
    04.06.2024
    Экспорт зерновых из глубоководных российских портов Черного моря, 5 месяцев 2024
    По данным портала PortBureau.ru, по итогам 5 месяцев 2024 года через российские глубоководные порты […]
    Только для подписчиков
    2024зерновые терминалыЧерное мореЭкспорт
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    26.09.2024 MSC vs Maersk
    26.09.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в августе снизился на 9,9%
    25.09.2024 Есть ли альтернатива полувагонам
    25.09.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в августе 2024 в деталях
    25.09.2024 Рейтинг морских линейных операторов в РФ
    24.09.2024 Контейнеровоз FESCO потерял контейнеры в порту Наньша
    Госрегулирование Показать всё
    26.09.2024 Губернатор Приморья предложил направить часть таможенных платежей на модернизацию транспортной инфраструктуры
    26.09.2024 В.Путин призвал бороться с логистическими барьерами для российского экспорта
    11.09.2024 Еще 9 российских судов под санкциями
    09.09.2024 Дания закрыла свои порты для 27 судов, связанных с Россией
    03.09.2024 Усть-Лужский таможенный пост войдет в структуру Балтийской таможни
    30.08.2024 Назначен новый руководитель Росжелдора
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •